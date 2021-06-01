По мнению «Короля ужасов», самый страшный и жуткий фильм - «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». В центре сюжета киноленты Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика группа студентов, которые приезжают в старинный городок Беркиттсвилль, чтобы создать документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.