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«Слишком жутко и странно»: Стивен Кинг назвал самый страшный фильм

Катерина Саломе
5 часов назад
Писатель Стивен Книг известен своими произведениями в жанрах хоррор и триллер. Казалось бы, что его уж точно не может испугать ни один из фильмов ужасов. Но в беседе с журналистом из портала Dread Central он признался, что все-таки одна кинолента, которой удалось испугать самого Кинга, сушествует.
По мнению «Короля ужасов», самый страшный и жуткий фильм - «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». В центре сюжета киноленты Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика группа студентов, которые приезжают в старинный городок Беркиттсвилль, чтобы создать документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.
«Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно"»,
— признался Кинг.
Фильмы,Видео,Ведьма из Блэр: Курсовая с того света,Стивен Кинг,
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