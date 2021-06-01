«Цирк с толерантностью»: россияне — о новой этике в кино

Новая этика диктует свои правила, в том числе в кинематографе. Известные персонажи предстают в непривычном для зрителей облике. Например, в еще не вышедшем фильме "Золушка" фею-крестную сыграл Билли Портер — чернокожий актер нетрадиционной ориентации с ВИЧ. А на роль Анны Болейн в историческом сериале утвердили тоже чернокожую актрису Джоди Тернер-Смит.

Фото: Кадр из фильма "Золушка" Кадр из фильма "Золушка"

Кадр из сериала "Анна Болейн"

Отказывать актеру из-за его расовой и гендерной принадлежности — это дискриминация, но многим кажется, что в погоне за "Оскарами" и современными тенденциями Голливуд перебарщивает, а роль белой женщины не может исполнять чернокожий актер, потому что в истории или первоисточнике было не так.

Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"

"Рамблер" узнал, что думают россияне о новой этике. В социальных сетях эта тема продолжает быть острым предметом дискуссий. Вот что пишут противники свободной интерпретации произведений:

"Женщина должна быть женщиной, а мужчина мужчиной. А весь это цирк с толерантностью и меньшинствами, надеюсь, скоро закончится";



"Мне не нравится, когда женскую роль исполняет мужчина в платье и с бородой, и все делают вид, что это ок";



"Я не против ЛГБТ или еще каких половых пристрастий! Я против того, чтобы это все вытаскивали из спален и заставляли меня знать об этом";

"Я бы все-таки хотел видеть в роли феи красивую молодую женщину. Не транса, не толстую корову и не старуху. Не каждое существо в этом мире может быть феей. Этот актер, я уверен, может найти себя в каком-то другом жанре. Зачем ему феей быть?? Чернокожие и азиатские женщины — ок".

Некоторые пошли на компромисс. Выдуманных персонажей, по их мнению, могут играть любые актеры, а вот исторические личности в кино должны быть максимально приближены к реальности:

"Фея может быть кем угодно, в конце концов это - придуманный персонаж. А вот Анна Болейн не может быть черной. Просто потому что она была белой. И это реально существовавший человек. А значит искажение исторической правды. Не говоря уже о том, что у нее явно есть потомки- родственники..."



"Фея - еще куда не шло! Королева Англии Елизавета, оказывается, может быть негритянкой. Это уже идиотизм".

В соцсетях также считают, что для некоторых режиссеров выбор нетипичных актеров — это не манифест толерантности, поддержка меньшинств или способ быть услышанными, а услуга моде и желание получить номинацию:

"Если бы такая фея появилась лет 10 назад, я бы ее только приветствовала как оригинальное решение. Но сегодня это уже не "вот такая вот фантазия", а прогиб под линию партии";



"И фея-крестная, и Анна Болейн, и Пушкин могут быть какими угодно, если это определено идеей и внутренним смыслом происходящего у автора вот этого самого произведения. А вот когда это все не про смысл, а про конъюнктуру, страх не попасть в новую этику или пункт чек-листа для попадания в номинацию - это вроде как не совсем про свободное творчество";