Съемки пятого "Индианы Джонса" стартуют в июне

Съемки пятой части приключенческого фильма «Индиана Джонс» стартуют в Великобритании на следующей неделе, сообщает Deadline со ссылкой на осведомленный источник.

Фото: Lucasfilm/Paramount Pictures Lucasfilm/Paramount Pictures

Детали сюжета пока остаются в секрете.

Премьера картины состоится 29 июля 2022 года.

Четвертый фильм франшизы, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышел в 2008.