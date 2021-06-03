Съемки пятого "Индианы Джонса" стартуют в июне

Режиссерское кресло займет Джеймс Мэнголд («Логан»). Стивен Спилберг, снимавший предыдущие части, будет одним из продюсеров проекта. Композитор Джон Уильямс, работавший над каждой из предыдущих частей, напишет музыку к новому «Индиане Джонсу».
Детали сюжета пока остаются в секрете.
Премьера картины состоится 29 июля 2022 года.
Четвертый фильм франшизы, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышел в 2008.
В 2020 году журнал Empire назвал Индиану Джонса величайшим героем в истории кино.