Премьеры недели: «Тихое место 2», «Круэлла» и «Папа» Валерии Гай Германики

Сиквел нашумевшего хоррора «Тихое место», Эмма Стоун
в образе грозы далматинцев — злодейки Круэллы, разборки трех семейств на итальянском побережье, назад в прошлое в фильме «Выбор Фредерика Фитцелла», кино об отчиме Валерии Гай Германики и темная сторона интернета в драме «Мейнстрим»: «Газета.Ru» рассказывает о главных премьерах недели в России.
"Тихое место 2" ("A Quiet Place Part II"); Джон Красински
Во второй части хоррора Джона Красински "Тихое место" семья Эббот попытается спастись от кровожадных монстров, реагирующих на любой шум. Главную роль вновь сыграла Эмили Блант
, продюсером выступил Майкл Бэй
. Первый фильм стал настоящим хитом проката в 2018 году, заработав более $34 млн при скромном бюджете в $17 млн.
"Газета.Ru" подробнее рассказывала про "Тихое место 2" в материале о главных фильмах лета.
"Круэлла" ("Cruella"); Крэйг Гиллеспи
В прокат выходит "Круэлла" - фильм о знаменитой злодейке, мечтавшей создать шубу из шкур далматинцев. Действие картины разворачивается в Лондоне 70-х, во время расцвета панк-рока. Эстелла де Виль (которую в соцсетях уже окрестили новым Джокером) работает уборщицей, но мечтает заниматься провокационным дизайном. Под влиянием баронессы фон Хельман (Эммы Томпсон
) Эстелла откроет свою темную сторону и превратится в Круэллу. Главную роль в проекте исполнила обладательница "Оскара" Эмма Стоун.
"Итальянские каникулы" ("Odio l'estate"); Массимо Венье
Добрая итальянская комедия о том, как не сойти с ума, оказавшись на отдыхе с незнакомцами. По сюжету фильма "Итальянские каникулы" три (ну очень) разные семьи с детьми и собаками случайно снимают один дом из-за ошибки туристического агентства. На самом деле все не так страшно: к концу совместного проживания каждый откроет в себе что-то хорошее.
"Выбор Фредерика Фитцелла" ("Flashback"); Кристофер МакБрайд
Канадский детективный триллер Кристофера МакБрайда ("Заговор") расскажет о "белом воротничке" Фреде Фитцелле (Дилан О'Брайен), который переживает кризис идентичности - никак не может оставить мечту стать художником и сделать предложение девушке (Ханна Гросс
). Внезапно герой встречает старого знакомого, который предлагает ему отправиться на поиски их бывшей подруги Синди (Майка Монро). Для этого он пускается в наркотический трип с помощью вещества "Меркурий", которое связано с исчезнувшей.
"Папа"; Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме - 91-летнем Александре Брауне, который тяжело переживает смерть жены. По словам режиссера, она хотела снять комедию про то, почему советский человек не умеет радоваться жизни и вечно на всем экономит, но кино вышло в большей степени про конфликт поколений и безуспешные попытки понять себя самого через родного человека.
"Спасти нельзя оставить"; Дарья Беднарская
Действие семейной комедии "Спасти нельзя оставить" разворачивается в лагере для альпинистов. Подросток-руфер Никита подговаривает друзей забраться на высокую гору, не предупредив об этом тренера. По итогу ребята отклоняются от маршрута и вскоре сталкиваются со смертельной опасностью. Главные роли в ленте исполнили Даниил Максимов
, Арина Печерская и Ярослав Загородний.
"Мейнстрим" ("Mainstream"); Джиа Коппола
Амбициозная девушка Фрэнки случайно замечает на улице бунтаря Линка и снимает его на видео. Ролик становится вирусным и вскоре парочка заводит канал, где пропагандирует безделье как стиль жизни. Людям нравится, ребята зарабатывают деньги, но чем популярнее становится Линк, тем больше он сходит с ума. В фильме об изнанке интернет-славы снялись звезда "Человека-паука" Эндрю Гарфилд
и дочь Умы Турман
Майя Хоук ("Очень странные дела").