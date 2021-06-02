Премьеры недели: «Тихое место 2», «Круэлла» и «Папа» Валерии Гай Германики

"Тихое место 2" ("A Quiet Place Part II"); Джон Красински

"Круэлла" ("Cruella"); Крэйг Гиллеспи

"Итальянские каникулы" ("Odio l'estate"); Массимо Венье

Добрая итальянская комедия о том, как не сойти с ума, оказавшись на отдыхе с незнакомцами. По сюжету фильма "Итальянские каникулы" три (ну очень) разные семьи с детьми и собаками случайно снимают один дом из-за ошибки туристического агентства. На самом деле все не так страшно: к концу совместного проживания каждый откроет в себе что-то хорошее.