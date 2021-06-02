«Он такого не говорил»: перевод сцены «Брата 2» удивил Гоблина

Удивило, где они (персонажи «Брата 2». — NEWS.ru) сидят у костра, там подходят чёрные пацаны и Данила [Багров] (персонаж Сергея Бодрова-младшего
. — NEWS.ru) называет его (одного из чёрных. — NEWS.ru) негром, а там [в субтитрах] написали «nigger» (ниггер, оскорбительное название чёрных в США. — NEWS.ru). Он такого не говорил, он оскорбить не планировал, он его просто назвал негром. Поэтому на английский язык должны переводить носители английского языка, а не талантливые переводчики на русский, — отметил Пучков.