Каким был первый в истории фильм с поцелуем в губы

Скорее всего, даже самые увлеченные киноманы не задумывались, в каком фильме впервые был показан поцелуй. Сложно представить, но это случилось уже в 19 веке.

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Как выяснил "Рамблер", первый фильм с романтической сценой назывался "Поцелуй". Это был немой короткометражный романтический фильм Уильяма Хейса для Томаса Эдисона

Картина стала самым первым фильмом, где запечатлен поцелуй. Фильм был снят в апреле 1896 года на Edison Studios, в первой киностудии в Соединенных Штатах Амеерики.

На самом деле пленка вмещала 18 секунд и запечатлела финальную сцену мюзикла "Вдова Джонс", премьера которого состоялась 21 июля 1896 года. К осени 1896 года многие театры показывали "Поцелуй" в конце каждого спектакля.

В 1999 году короткометражка была признана Библиотекой Конгресса США "культурно значимой" и выбрана для сохранения в Национальном реестре фильмов.

Что скажут люди

Фильм вызвал скандальный резонанс, неодобрительные газетные статьи. Конечно, в СМИ написали об актерах, целующихся на сцене. В газете New York World обсуждались споры вокруг поцелуев на сцене и на экранах.

Сцена поцелуя многими была названа шокирующей и непристойной. Против картины ожидаемо выступила Католическая церковь

Один современный критик писал:

«Зрелище долгого поцелуя было чудовищным в натуральную величину на сцене, но увеличенное до гигантских размеров и трижды повторенное на сцене - это абсолютно отвратительно».