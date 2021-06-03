Российские режиссеры возвращают моду на вампиров

Тема вампиризма в мировом кинематографе стала, если так можно выразиться, классической уже довольно давно. “Дракула”, “Интервью с вампиром”, “Блэйд”, “Сумерки” — вот лишь малая часть известных и любимых зрителями фильмов о кровопийцах. Но отечественное кинопроизводство почему-то долгое время обходило эту тему стороной. Вспомнить навскидку можно, наверно, только фильмы “Ночной дозор” и “Упырь”, в которых есть вампиры. Современные российские режиссеры, видимо, решили эту ошибку исправить. Об уже вышедших и ожидаемых проектах, посвященных теме вампиризма, читайте в материале “Рамблера”.

"Вампиры средней полосы"

Сериал, который поначалу пытались сравнивать с американским проектом “Чем мы заняты в тени”, вызвал весьма положительную реакцию у зрителей. Кстати, и с сериалом производства США его вскоре сравнивать перестали. Действие “Вампиров ” происходит в наши дни, в Смоленске. В одной квартире живут вместе несколько вампиров, которые питаются исключительно донорской кровью, а в остальном пытающиеся вести жизнь обычных людей. Их спокойная размеренная жизнь резко меняется, когда в лесу вдруг обнаруживают обескровленные тела двух молодых людей. Далее развитие сюжета следует по траектории детективного расследования, в котором принимает участие Анна, одна из вампиров, служащая в полиции. Но авторы не остановились лишь на банальном поиске преступника. Не менее интересно следить за раскрытием характеров героев-вампиров, которые, будучи людьми, жили в разных эпохах, были по-разному воспитаны и у каждого из которых свой весьма непростой характер. Но при том, что между ними порой возникает масса недопониманий и конфликтов, они остаются близкими по духу людьми.

"Пищеблок"

Экранизация бестселлера Алексея Иванова “Пищеблок” переносит нас в советское прошлое, время, когда в Москве проходила летняя Олимпиада. В пионерском лагере “Буревестник” по ночам загадочным образом исчезают дети. Правда, потом они возвращаются, но совсем не такими, какими были раньше. Вожатые, кажется, ничего не замечают, а лагерное начальство делает вид, что ничего не случилось.

Кадр из сериала "Пищеблок"

Однако вскоре вожатый Игорь и Валерка узнают, что среди пионеров есть вампиры. Они не боятся света, не отличаются особой бледностью кожи, но почему-то не снимают пионерские галстуки. Кроме того, вурдалаки весьма покладисты, стараются быть как можно менее заметными, слившись с толпой, и начисто лишены свободы мыслить. Авторы и романа, и сериала таким образом провели некие параллели с советским строем, когда все стремились к равенству и не особо желали выделяться. Игорь с Валеркой устраивают охоту на вампиров, но перед этим им необходимо разобраться, кто из окружающих теперь для них друг, а кто враг.

"Ампир V"

Экранизация романа Виктора Пелевина “Empire V” была анонсирована режиссером Виктором Гинзбургом еще в 2015 году, но до сих пор фильм еще не вышел на экраны. Съемки социально-сатирической истории о молодом москвиче Романе Шторкине, превратившемся в вампира, растянулись на годы из-за проблем с финансированием. Премьера картины, согласно последним данным, назначена на осень 2021 года. Обращенный в вампира Раму, молодой человек узнает, что на самом деле человечеством управляют вампиры, которые в прямом смысле слова высасывают из людей мечты, радость и деньги. Роль главного злодея досталась рэперу Оксимирону, также в фильме принял участие Павел Табаков

"Карамора"

Премьера истории о вампирах, живущих в альтернативной России предреволюционных времен правления Романовых, также назначена на 2021 год. Изначально проект, съемки которого начались еще в 2017 году, должен был быть сериалом режиссера Ильи Найшуллера , но в итоге “переквалифицировался” в полнометражный фильм, а режиссерское кресло занял Данила Козловский , исполнивший в картине и главную роль.