Моргенштерн назвал решение суда рекламой стоимостью в 100 тысяч рублей

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) прокомментировал решение Зюзинского суда Москвы, по которому музыканту был назначен штраф размером в 100 тысяч рублей. Его обвинили в пропаганде наркотиков в песнях «Розовое вино - 2» и Family.

«Мы запрашивали открытый суд, чтобы все абсолютно своими глазами видели, своими ушами слышали и чтобы вас моя охрана здесь на улице не обижала. К сожалению, нам отказали в открытом суде. Но ничего страшного. Я хочу поблагодарить судью сразу же за то, что мне разрешили сидеть, мне разрешили не вставать постоянно. Хочу сказать за то, что мы послушали материалы дела несколько раз. Некоторые в зале даже пританцовывали. Я так вообще. Мне очень нравятся эти песни», - сказал он.

По словам рэпера, его судили за строки, которые он не пел. Однако, несмотря на все доказательства, в суде на это не обратили внимания.

«Скорее не обидно, а даже смешно, что меня сегодня судили за строчки, которых я не пел, чтоб вы понимали. Мы это в суде говорили: “Ребята, мы слушали несколько раз песни. Смотрите, вот строчки, за которые вы предъявляете. Это мой голос? Это я пою?”. Мы привели администратора канала, который выложил это в Интернет. Мы показываем, что у нас есть доказательства. Но нет, всем пофиг», - заявил Валеев.

Кроме того, Моргенштерн добавил, что не понимает, каким образом можно судить творчество певца: герой его треков - это лишь персонаж, но не он сам.

«Я не понимаю, как можно вообще в принципе судить творчество лирического героя, искусство. Вы думаете, что я сплю в этих цепях? Это костюм рэпера. Очнитесь. И мой лирический герой в некоторых песнях - это вот такой крутой парень, плохиш. Я недавно снял клип среди танков, вертолетов в армии. Я солдат? Я танкист? Нет. Так же и это, это лирический герой. Предлагаю тогда судить актеров, которые в фильмах играют фашистов за пропаганду фашизма», - считает музыкант.

Подводя итоги заседания, Моргенштерн поблагодарил суд и тех, кто подал иск, так как, по его словам, данное дело стало рекламой для музыканта.