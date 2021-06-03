"Уникальный фильм": иностранцы о дилогии «Брат»

С 1 июня стриминговый сервис Netflix
открыл своим подписчикам со всего мира доступ к дилогии Алексея Балабанова
«Брат» и «Брат 2». Фильмы доступны на русском языке с субтитрами без какой-либо цензуры в отношении не слишком политкорректных по нынешним временам фраз и словечек.
Фото: Кадр из фильма "Брат"Кадр из фильма "Брат"
Фильм «Брат» вышел еще в 1997 году, продолжение, «Брат 2», появилось через три года, в 2000 м. Со временем эта дилогия стала считаться негласной энциклопедией российских девяностых. Главный герой, отвоевавший в Чечне Данила Багров
(в исполнении Сергея Бодрова-младшего
), превратился в знакового персонажа той эпохи. Отдельные фразы из картин быстро ушли в народ, а сама дилогия стала культовой.
Эти фильмы Балабанова показывали и на Западе: премьера первого состоялась в рамках Каннского кинофестиваля 1997 года. Кроме того, кинокомпания СТВ выложила их с английскими субтитрами на своем канале на Youtube. Кинокритики оценили ленту достаточно высоко: у первой части рейтинг на агрегаторе 100% (правда, на основе всего пяти рецензий). Иностранным зрителям фильмы тоже понравились: аудитория поставила им около 80% «свежести» на портале Rotten Tomatos, а на IMDb у них 8,0 и 7,8 балла соответственно (из 10 возможных).
DevilsFan
Это самый реалистичный криминальный боевик из тех, что я видел. Это прорывной фильм для России, который к тому же может заменить большинство голливудских картин того же жанра. Хотите увидеть, что происходило в России девяностых? Хотите увидеть жестокую реалистичность? Смотрите «Брата».
Trailerking
Мне очень понравился «Брат». Он похож на гангстерские драмы, но полностью отличен от фильмов, сделанных в Америке.
Zhekov
У нас в Болгарии тоже был подобный период беззакония, так что я считаю, что «Брат» очень правдиво показывает, что происходит в это время. Но более важно, что это один из тех немногих фильмов о преступниках и преступлениях, которые относительно реалистичны. Такого реализма нет даже в судебных телешоу.
CaptRon 2
Видел версию «Брата» с субтитрами и был очень впечатлен этим фильмом. Сергей Бодров великолепен (и красив). Этот фильм позволит вам шире посмотреть на жизнь в России, просто глядя на то, на каком фоне происходит действие.
Searchanddestroy
«Брат» очень похож на «Мужские разборки» (французская лента Жюля Дассена
1955 года — ред.) или на смесь «Маленькой Одессы» (американская криминальная драма 1995 года — ред.) и «Дилера» (датский фильм Николаса Виндинга Рефна
1996 года — ред.), если обратить внимание на тему и стиль. Это гениальный русский фильм в жанре нуар, он очень хорошо снят, и у него потрясающий сюжет.
Mad M
Потрясающий, захватывающий и уникальный фильм. Бодров играет просто невероятно.
Smpapach
«Брат 2» был первым иностранным фильмом, который я когда-либо посмотрел. < > Мне показалось интересным, что Данила похож на Робин Гуда, поскольку он берет деньги у богатых и раздает бедным, в то время как его брат просто ворует. И еще мне понравилось, что русские показаны «хорошими парнями», а американцы — «плохими». В Голливуде всегда наоборот: «хорошими парнями» могут быть только американцы.
damiendelavega
Я думаю, «Брат 2» показывает американцев лишь с одной стороны: как коварных мошенников, сутенеров, проституток, продажных полицейских и глупых дальнобойщиков. Но в целом фильм мне понравился. Мне понравились сюжет и драки. Меня просто раздражало то, как выглядят американцы.