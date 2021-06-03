"Уникальный фильм": иностранцы о дилогии «Брат»

С 1 июня стриминговый сервис Net­flix открыл своим подписчикам со всего мира доступ к дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Фильмы доступны на русском языке с субтитрами без какой-либо цензуры в отношении не слишком политкорректных по нынешним временам фраз и словечек.

Фото: Кадр из фильма "Брат" Кадр из фильма "Брат"

Фильм «Брат» вышел еще в 1997 году, продолжение, «Брат 2», появилось через три года, в 2000 м. Со временем эта дилогия стала считаться негласной энциклопедией российских девяностых. Главный герой, отвоевавший в Чечне Данила Багров (в исполнении Сергея Бодрова-младшего ), превратился в знакового персонажа той эпохи. Отдельные фразы из картин быстро ушли в народ, а сама дилогия стала культовой.

Эти фильмы Балабанова показывали и на Западе: премьера первого состоялась в рамках Каннского кинофестиваля 1997 года. Кроме того, кинокомпания СТВ выложила их с английскими субтитрами на своем канале на Youtube. Кинокритики оценили ленту достаточно высоко: у первой части рейтинг на агрегаторе 100% (правда, на основе всего пяти рецензий). Иностранным зрителям фильмы тоже понравились: аудитория поставила им около 80% «свежести» на портале Rot­ten Tomatos, а на IMDb у них 8,0 и 7,8 балла соответственно (из 10 возможных).

Dev­ils­Fan

Это самый реалистичный криминальный боевик из тех, что я видел. Это прорывной фильм для России, который к тому же может заменить большинство голливудских картин того же жанра. Хотите увидеть, что происходило в России девяностых? Хотите увидеть жестокую реалистичность? Смотрите «Брата».

Trail­erk­ing

Мне очень понравился «Брат». Он похож на гангстерские драмы, но полностью отличен от фильмов, сделанных в Америке.

Zhekov

У нас в Болгарии тоже был подобный период беззакония, так что я считаю, что «Брат» очень правдиво показывает, что происходит в это время. Но более важно, что это один из тех немногих фильмов о преступниках и преступлениях, которые относительно реалистичны. Такого реализма нет даже в судебных телешоу.

CaptRon 2

Видел версию «Брата» с субтитрами и был очень впечатлен этим фильмом. Сергей Бодров великолепен (и красив). Этот фильм позволит вам шире посмотреть на жизнь в России, просто глядя на то, на каком фоне происходит действие.

Searchand­de­stroy

«Брат» очень похож на «Мужские разборки» (французская лента Жюля Дассена 1955 года — ред.) или на смесь «Маленькой Одессы» (американская криминальная драма 1995 года — ред.) и «Дилера» (датский фильм Николаса Виндинга Рефна 1996 года — ред.), если обратить внимание на тему и стиль. Это гениальный русский фильм в жанре нуар, он очень хорошо снят, и у него потрясающий сюжет.

Mad M

Потрясающий, захватывающий и уникальный фильм. Бодров играет просто невероятно.

Smpa­pach

«Брат 2» был первым иностранным фильмом, который я когда-либо посмотрел. < > Мне показалось интересным, что Данила похож на Робин Гуда, поскольку он берет деньги у богатых и раздает бедным, в то время как его брат просто ворует. И еще мне понравилось, что русские показаны «хорошими парнями», а американцы — «плохими». В Голливуде всегда наоборот: «хорошими парнями» могут быть только американцы.

damien­delave­ga