1 июня популярный стриминговый сервис Netflix открыл для своих пользователей доступ к картинам Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Фильмы можно посмотреть на русском языке с английскими субтитрами. Подробнее о реакции иностранной аудитории на культовые киноленты, которые прославили Сергея Бодрова-младшего , – в материале "Рамблера".

Премьера "Брата" за рубежом состоялась на Каннском фестивале в 1997 году. Вдобавок к этому, кинокомпания СТВ опубликовала картины с английскими субтитрами на своем YouTube-канале. Таким образом, иностранцы уже были наслышаны о легендарной криминальной драме. Более того, ее оценили достаточно высоко: на самом популярном англоязычном портале о кино IMDb у "Брата" и "Брата 2" 8,0 и 7,8 балла соответственно (из 10 возможных).

Однако после того, как фильмы опубликовал Netflix, появилась новая волна отзывов на дилогию в Сети.

Многие по достоинству оценили картины Балабанова. В частности, пользователь под ником Trailerking отметил, что "Брат" совсем не напоминает боевики, снятые в США:

"Мне очень понравился «Брат». Он похож на гангстерские драмы, но полностью отличен от фильмов, сделанных в Америке".

Некоторые зрители добавили, что их поразила реалистичность происходящего, которой в кино очень сложно добиться:

"Это один из тех немногих фильмов о преступниках и преступлениях, которые относительно реалистичны. Такого реализма нет даже в судебных телешоу".

Не осталась в стороне и актерская работа Сергея Бодрова:

"Видел версию «Брата» с субтитрами и был очень впечатлен этим фильмом. Сергей Бодров великолепен (и красив). Этот фильм позволит вам шире посмотреть на жизнь в России, просто глядя на то, на каком фоне происходит действие",

– поделился мнением CaptRon-2.

Его поддержал юзер с ником Mad M:

"Потрясающий, захватывающий и уникальный фильм. Бодров играет просто невероятно".

А кто-то и вовсе сравнил Багрова с Робин Гудом:

"Мне показалось интересным, что Данила похож на Робин Гуда, поскольку он берет деньги у богатых и раздает бедным, в то время как его брат просто ворует. И ещё мне понравилось, что русские показаны «хорошими парнями», а американцы — «плохими». В Голливуде всегда наоборот: «хорошими парнями» могут быть только американцы".

Однако нашлись и те, кому не понравилось изображение американцев. Юзера damiendelavega расстроило, что жители США показаны в максимально негативном ключе:

"Я думаю, «Брат-2» показывает американцев лишь с одной стороны: как коварных мошенников, сутенеров, проституток, продажных полицейских и глупых дальнобойщиков. [...]. Меня раздражало то, как выглядят американцы".

Один из зарубежных кинообозревателей также обвинил создателей дилогии в расизме:

"Режиссер даёт нам понять, что русские не привыкли видеть чернокожих. Или по крайней мере афроамериканцев, которые живут в США. Иначе как объяснить безудержный расизм?".

В противовес зрителям, которые высоко оценили работы Балабанова, нашлись и те, кто разнес картины в пух и прах: