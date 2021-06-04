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Три российских фильма вошли в программу Каннского кинофестиваля

Стелла Шмель
3 часа назад
На Каннском кинофестивале покажут три российских фильма. В программу вошли киноленты «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.
Три российских фильма покажут в Каннах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» стал претендентом на «Золотую пальмовую ветвь».
Свои кинокартины представят такие именитые деятели как Уэс Андерсон, Пол Верховен и Шон Пенн.
Фестиваль пройдет с 6 по 17 июля на Лазурном берегу.
Фильмы,Кира Коваленко,Пол Верховен,Уэс Андерсон,Шон Пенн,Кирилл Серебренников,
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