"За чей счет банкет": россияне про съемки в космосе

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко
в октябре 2021 года отправятся на Международную космическую станцию, чтобы снять фильм "Вызов". Однако проект вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети. "Рамблер" собрал мнения россиян.
Фото: @juliaperesild@juliaperesild
Больше всего российских пользователей волнует бюджет фильма. По их мнению, чтобы отправить на МКС актеров, нужно потратить огромное количество денег.
"За чей счет этот банкет с неясным результатом?";
"Никакая годнота не стоит подобных затрат, потому что хороший фильм можно снять, не отправляя актеров на МКС";
"Бюджет фильма, судя по всему, тоже будет космическим и на невозвратной основе...Буквально миллиарды рублей улетят в космос...".
При этом не факт, что картина выйдет хорошей. Россияне написали, что прежде, чем лететь в космос, нашим режиссерам и актерам нужно научиться создавать обычное кино, а пока можно было провести съемки в павильоне:
"На Земле хорошо снимать не научились - что изменится в космосе?"
Кроме того, не все россияне поверили, что за такой короткий срок, меньше полугода, можно успеть подготовить людей к полету:
"Продуманный пиар. Настоящие космонавты несколько лет к этому идут. А тут человек за несколько месяцев прямо все освоит. Самим не смешно";
"Космонавты говорят, что подготовка не менее 3-х лет".
Пользователи объяснили такую скорость желанием быть первыми во всем. В прошлом году о намерении снять в космосе боевик заявили в США. При поддержке Nasa и компании Илона Маска SpaceX
в космос полетит Том Круз
.
Но были и те, кто порадовался за то, что Россия снимет фильм в космосе:
"Похвально. Даже, если фильм окажется полным шлаком, его будут помнить, потому что он - первый в своем роде".