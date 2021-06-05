"За чей счет банкет": россияне про съемки в космосе

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в октябре 2021 года отправятся на Международную космическую станцию, чтобы снять фильм "Вызов". Однако проект вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети. "Рамблер" собрал мнения россиян.

Фото: @juliaperesild @juliaperesild

Больше всего российских пользователей волнует бюджет фильма. По их мнению, чтобы отправить на МКС актеров, нужно потратить огромное количество денег.

"За чей счет этот банкет с неясным результатом?";



"Никакая годнота не стоит подобных затрат, потому что хороший фильм можно снять, не отправляя актеров на МКС";



"Бюджет фильма, судя по всему, тоже будет космическим и на невозвратной основе...Буквально миллиарды рублей улетят в космос...".

При этом не факт, что картина выйдет хорошей. Россияне написали, что прежде, чем лететь в космос, нашим режиссерам и актерам нужно научиться создавать обычное кино, а пока можно было провести съемки в павильоне:

"На Земле хорошо снимать не научились - что изменится в космосе?"

Кроме того, не все россияне поверили, что за такой короткий срок, меньше полугода, можно успеть подготовить людей к полету:

"Продуманный пиар. Настоящие космонавты несколько лет к этому идут. А тут человек за несколько месяцев прямо все освоит. Самим не смешно";



"Космонавты говорят, что подготовка не менее 3-х лет".

Пользователи объяснили такую скорость желанием быть первыми во всем. В прошлом году о намерении снять в космосе боевик заявили в США. При поддержке Nasa и компании Илона Маска SpaceX в космос полетит Том Круз

Но были и те, кто порадовался за то, что Россия снимет фильм в космосе: