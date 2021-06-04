Актер из "Роксоланы" Валерий Шептекита умер после COVID-19

Советский и украинский актер кино, театра и телевидение, народный артист Украины Валерий Шептекита
скончался 3 июня в Киеве, рассказали в Facebook представители «Молодого театра».
«Российская газета» уточняет, что Шептекита скончался в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Артист был госпитализирован в реанимацию в мае.
Валерий Шептекита служил в «Молодом театре» 40 лет, сыграл на его сцене несколько сотен ролей. «Никогда не оставлял театральные дела, любил и поддерживал молодежь. Писал стихи, организовал театральные вечера и капустники», — говорят о нем в театре.
С 1971 года актер сыграл около сорока ролей в кино, в частности играл в мелодраме «Одинокая женщина желает познакомиться», сериалах «Роксолана» и «Леди Бомж», украинском мюзикле «12 стульев» и др.