Актер из "Роксоланы" Валерий Шептекита умер после COVID-19

Советский и украинский актер кино, театра и телевидение, народный артист Украины Валерий Шептекита скончался 3 июня в Киеве, рассказали в Facebook представители «Молодого театра».

«Российская газета» уточняет, что Шептекита скончался в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Артист был госпитализирован в реанимацию в мае.

Валерий Шептекита служил в «Молодом театре» 40 лет, сыграл на его сцене несколько сотен ролей. «Никогда не оставлял театральные дела, любил и поддерживал молодежь. Писал стихи, организовал театральные вечера и капустники», — говорят о нем в театре.