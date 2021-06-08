50-летний солист группы «Иванушки International» впервые стал дедушкой

— Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото, — пояснила Лолита Андреева.
Кирилл Андреев — младший женился на своей избраннице Аделине в 2020 году. Позже стало известно, что супруги готовятся стать родителями.
Девочка появилась на свет 4 июня в одном из столичных роддомов. В настоящее время мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже находятся дома, передает StarHit.
Напомним, 6 апреля солисту группы «Иванушки International» Кириллу Андрееву исполнилось 50 лет. В интервью «Вечерке» артист рассказал об отношении к популярности и увлечении хоккеем, а также поделился секретами сохранения молодости.