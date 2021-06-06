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Какие российские фильмы покажут в Каннах

Даня Виттиг
6 июня 2021
Из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль в этот раз пройдет впервые за два года. 3 июня была объявлена программа. В нее вошли целых шесть российских фильмов. Подробнее о лучших из них — в материале "Рамблера".
Какие российские фильмы покажут в Каннах
Фото: Кадр из фильма «Петровы в гриппе»Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

"Петровы в гриппе"

Кадр из фильма «Петровы в гриппе»
Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основную конкурсную программу. В основу картины лег роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", но сценарий режиссер адоптировал сам.
В фильме рассказывается о жизни одной семьи. Отец работает автослесарем и пьянствует, а мать-библиотекарь убивает людей. Однажды вся семья заболевает гриппом, и реальность начинает смешиваться с галлюцинациями.
Главные роли в картине сыграли Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд и Юра Борисов.

"Купе номер шесть"

Кадр из фильма "Купе номер шесть"
Это не полностью российский фильм. Над проектом работали совместно Финляндия, Эстония, Россия и Германия. Режиссер картины - Юхо Куосманен, а главную роль исполнил наш актер Юра Борисов. Он же сыграл и у Серебренникова.
Фильм тоже попал в основной конкурс. В нем рассказывается о финской студентке, которая приезжает учиться в Москву. В столице у нее появляется поклонник, и чтобы сбежать от него, девушка уезжает на поезде в Мурманск. Ее попутчиком становится обычный русский шахтер, который в дороге помогает ей разобраться с жизнью.

"Дело"

Кадр из фильма "Дело"
Фильм "Дело" Алексея Германа-младшего попал в программу "Особый взгляд" Каннского фестиваля. В основе сюжета — история грузинского преподавателя-интеллигента из российского провинциального университета. Из-за публикации в Facebook его сажают под домашний арест.
Главную роль в фильме исполнил Мераб Нинидзе. Вместе с ним в "Деле" сыграли Светлана Ходченкова, Роза Хайруллина, Александра Бортич и Александр Паль.

"Разжимая кулаки"

Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
Картину "Разжимая кулаки" сняла Кира Коваленко. Фильм также попал в программу "Особый взгляд". Действие происходит в Северной Осетии. Мужчина по имени Заур перевозит в небольшой город Мизур своих сыновей и дочь. Уже взрослая девушка Ада пытается "разомкнуть кулаки" отца и начать жить свободно и самостоятельно.
Кроме этих фильмов, в Каннах покажут анимационный VR-сериал "Под подушкой" Георгия Молодцова и "Белой дороги!" Эллы Манжеевой.
Фильмы,Российские актеры,Кира Коваленко,Мераб Нинидзе,Юхо Куосманен,Иван Дорн,Георгий Молодцов,Роза Хайруллина,Алексей Сальников,Семен Серзин,Александр Паль,Элла Манжеева,Чулпан Хаматова,Юлия Пересильд,Александра Бортич,Светлана Ходченкова,Кирилл Серебренников,Юрий Колокольников,
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