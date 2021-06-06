Какие российские фильмы покажут в Каннах

Из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль в этот раз пройдет впервые за два года. 3 июня была объявлена программа. В нее вошли целых шесть российских фильмов. Подробнее о лучших из них — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма «Петровы в гриппе» Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

"Петровы в гриппе"

Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основную конкурсную программу. В основу картины лег роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", но сценарий режиссер адоптировал сам.

В фильме рассказывается о жизни одной семьи. Отец работает автослесарем и пьянствует, а мать-библиотекарь убивает людей. Однажды вся семья заболевает гриппом, и реальность начинает смешиваться с галлюцинациями.

"Купе номер шесть"

Кадр из фильма "Купе номер шесть"

Это не полностью российский фильм. Над проектом работали совместно Финляндия, Эстония, Россия и Германия. Режиссер картины - Юхо Куосманен , а главную роль исполнил наш актер Юра Борисов. Он же сыграл и у Серебренникова.

Фильм тоже попал в основной конкурс. В нем рассказывается о финской студентке, которая приезжает учиться в Москву. В столице у нее появляется поклонник, и чтобы сбежать от него, девушка уезжает на поезде в Мурманск. Ее попутчиком становится обычный русский шахтер, который в дороге помогает ей разобраться с жизнью.

"Дело"

Кадр из фильма "Дело"

Фильм "Дело" Алексея Германа-младшего попал в программу "Особый взгляд" Каннского фестиваля. В основе сюжета — история грузинского преподавателя-интеллигента из российского провинциального университета. Из-за публикации в Facebook его сажают под домашний арест.

"Разжимая кулаки"

Кадр из фильма "Разжимая кулаки"