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Умер сценарист "Мимино" и "Кин-дза-дза!" Резо Габриадзе

Газета.Ruиещё 18
22 часа назад
Советский и грузинский сценарист, один из авторов сценариев к фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза!" Резо Габриадзе скончался в возрасте 84-лет, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на министерство культуры страны и на родственников умершего. "Смерть Резо Габриадзе – невосполнимая утрата для грузинской культуры", - заявили в грузинском минкульте. Художник, сценарист, режиссер и скульптор Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он написал сценарии к более чем 35 фильмам, а также основал Тбилисский театр марионеток и стал автором установленного в Санкт-Петербурге памятника Чижику-Пыжику. Габриадзе был удостоен Государственной премии СССР, премий Руставели, Ника, Триумф и Золотая маска. Кроме того, он был кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.
Умер сценарист "Мимино" и "Кин-дза-дза!" Резо Габриадзе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Резо Габриадзе,Минкультуры,ИА Sputnik,
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