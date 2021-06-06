Умер сценарист "Мимино" и "Кин-дза-дза!" Резо Габриадзе

Советский и грузинский сценарист, один из авторов сценариев к фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза!" Резо Габриадзе
скончался в возрасте 84-лет, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на министерство культуры
страны и на родственников умершего. "Смерть Резо Габриадзе – невосполнимая утрата для грузинской культуры", - заявили в грузинском минкульте. Художник, сценарист, режиссер и скульптор Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он написал сценарии к более чем 35 фильмам, а также основал Тбилисский театр марионеток и стал автором установленного в Санкт-Петербурге памятника Чижику-Пыжику. Габриадзе был удостоен Государственной премии СССР, премий Руставели, Ника, Триумф и Золотая маска. Кроме того, он был кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.