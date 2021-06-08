Как Netfix перевел культовые фразы из фильмов "Брат" и "Брат 2"

Главной новостью прошедших недель в мире российского кино стало то, что американский стриминговый сервис Netflix выкупил права на показ фильмов "Брат" и "Брат 2". 1 июня состоялась премьера обеих лент на англоязычной платформе.
Так, зарубежные зрители смогли увидеть один из главных шедевров российского кинематографа 90-х годов. При этом, перевод некоторых фраз в фильме изменили. В отдельных случаях это изменило восприятие фильмов и разозлило фанатов картины.
При этом, многие фразы, которые по современным меркам считаются "неполиткорректными", остались в англоязычном переводе. Это тоже немало удивило зрителей.