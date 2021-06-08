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Как Netfix перевел культовые фразы из фильмов "Брат" и "Брат 2"

Елизавета Назарова
1 час назад
Главной новостью прошедших недель в мире российского кино стало то, что американский стриминговый сервис Netflix выкупил права на показ фильмов "Брат" и "Брат 2". 1 июня состоялась премьера обеих лент на англоязычной платформе.
Перевод: "Ты глист ч********й". Оригинал: "Не брат ты мне, гнида ч********я".
1/9 Перевод: "Ты глист ч********й". Оригинал: "Не брат ты мне, гнида ч********я".
Фото: Кадр из фильма
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Перевод: "Украинский нацистский коллаборационист?". Оригинал: "Бендеровец?". На следующий день Netflix вернул слово "бендеровец" в фильм.
2/9 Перевод: "Украинский нацистский коллаборационист?". Оригинал: "Бендеровец?". На следующий день Netflix вернул слово "бендеровец" в фильм.
Фото: Кадр из фильма
Перевод: "Если откусишь больше, чем сможешь прожевать, окажешься в зоопарке". Оригинал: "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе".
3/9 Перевод: "Если откусишь больше, чем сможешь прожевать, окажешься в зоопарке". Оригинал: "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе".
Фото: Кадр из фильма
Перевод: "Я не большой фанат евреев". Оригинал: "А я евреев как-то не очень".
4/9 Перевод: "Я не большой фанат евреев". Оригинал: "А я евреев как-то не очень".
Фото: Кадр из фильма
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Перевод: "Его жизнь висит на нити, а он думает о хлебе". Оригинал: "Жизнь висит на нитке, а он думает о прибытке".
5/9 Перевод: "Его жизнь висит на нити, а он думает о хлебе". Оригинал: "Жизнь висит на нитке, а он думает о прибытке".
Фото: Кадр из фильма
Перевод: "Скоро ваша Америка выкусит". Оригинал: "Скоро вашей Америке кирдык".
6/9 Перевод: "Скоро ваша Америка выкусит". Оригинал: "Скоро вашей Америке кирдык".
Фото: Кадр из фильма
Перевод: "Когда муж уходит, жена начинает веселье". Оригинал: "Муж в Тверь — жена в дверь".
7/9 Перевод: "Когда муж уходит, жена начинает веселье". Оригинал: "Муж в Тверь — жена в дверь".
Фото: Кадр из фильма
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Перевод: "Недоумки". Оригинал: "Вот уроды".
8/9 Перевод: "Недоумки". Оригинал: "Вот уроды".
Фото: Кадр из фильма
Перевод: "Мальчик, ты не понимаешь! Принеси нам водки". Оригинал: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".
9/9 Перевод: "Мальчик, ты не понимаешь! Принеси нам водки". Оригинал: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".
Фото: Кадр из фильма
Так, зарубежные зрители смогли увидеть один из главных шедевров российского кинематографа 90-х годов. При этом, перевод некоторых фраз в фильме изменили. В отдельных случаях это изменило восприятие фильмов и разозлило фанатов картины.
При этом, многие фразы, которые по современным меркам считаются "неполиткорректными", остались в англоязычном переводе. Это тоже немало удивило зрителей.
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