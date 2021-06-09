Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Стало известно, кто сыграет Галю в ремейке "Иронии судьбы"

Анна Арсеньева
44 минуты назад
Американская актриса Мэделин Петш сыграет Галю в голливудском ремейке фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Об этом сообщает Deadline.
Стало известно, кто сыграет Галю в новой "Иронии судьбы"
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы"Кадр из фильма "Ирония судьбы"
Как будут звать героиню в англоязычной версии, пока неизвестно.
Надю и Женю сыграют Эмма Робертс и Томас Манн. Также в картине снимется британский актер Льюис Тан, известный по фильму "Мортал Комбат".
Голливудский ремейк советской комедии назвали "About Fate" ("О судьбе"). Ее снимет российский режиссер Марюс Вайсберг вместе с Винсентом Ньюманом ("Мы – Миллеры"), Владимиром Кошелевым и Мариной Беспаловой.
Дата выхода ремейка тоже пока неизвестна.
Фильмы,Мы – Миллеры,Ирония судьбы, или с легким паром!,Льюис Тан,Владимир Кошелев,Марюс Вайсберг,Эмма Робертс,Томас Манн,Марина Беспалова,Эльдар Рязанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт