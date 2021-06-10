Что смотреть в кино с 10 июня

Премьеры этой недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Красный призрак" Кадр из фильма "Красный призрак"

"Заклятие 3: По воле дьявола"

Зловещая история ужасного убийства поражает не только простых людей, но и опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Пара начинает борьбу за душу молодого человека Эрни Джонсона, которая в результате приводит к сенсации — впервые в истории США подозреваемый в убийстве утверждает, что был одержим дьяволом.

"Хозяин"

Молодой человек по имени Бадди обвиняется в убийстве. Для того, чтобы доказать свою невиновность, он вынужден рассказать о событиях той ночи, когда произошла трагедия. Волею случая в тот вечер он оказался в старинном особняке, в котором живут бывший морской пехотинец Уолтер и его супруга Фэнси. Там ему приходится принять участие в странных и жестоких играх, которые предлагают ему хозяева дома.

"Архипелаг"

В составе российско-шведской экспедиции группа российских ученых отправляется в Шпицберген, чтоб измерить реальные размеры и форму Земли. Задача ученым предстоит сложная, ведь в течение нескольких столетий решить ее никому не удавалось. Молодому астроному Александру Васильеву , который возглавляет российскую группу, приходится оставить в Санкт-Петербурге свою невесту, ради того, чтобы принять участие в этом мероприятии. Ведь другого такого шанса в его жизни может и не быть.

"Ночная прогулка"

Американец Фрэнк влюбляется в арабку по имени Сара и делает ей предложение. Но пара оказывается захвачена исламскими полицейскими, которые требуют взятку, чтобы выпустить их на свободу. В итоге Сара погибает, а Фрэнка отправляют в тюрьму. Там молодой человек оказывается в одной камере с мусульманином, который становится его проводником к духовному перерождению.

"Красный призрак"