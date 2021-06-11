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"Брата 3" с близнецами из "Электроника" раскритиковали после первого тизера

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад
Фильм "Брат 3" раскритиковали в сети после выхода первого же тизера.
"Брата 3" раскритиковали после первого тизера
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В тизере картины, к созданию которой не имеет отношения команда фильмов "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова, появляется рэпер Птаха, который спрашивает: "В чем правда?". Сейчас на YouTube у тизера несколько тысяч дислайков.
"Это как троюродный, наглухо отбитый брат, о которым ты вроде как слышал, но никогда его не видел и живет он где-нибудь в Омске и вы точно никогда не встретитесь, да и не очень хотелось, в общем-то", "Выпускайте фильм, ради бога, только название надо сменить..." - пишут в комментариях.
Сюжет фильма разворачивается в Тамбове.
"Фильм повествует о судьбах грабителей - неудачников, генеральской дочке, с ее любовью к уличному художнику, и суровых буднях одной преступной группировки. Несколько независимых, на первый взгляд, киноновелл объединены одной увлекательной историей", - рассказывают о своем проекте его авторы, Валерий и Юлия Переверзевы.
Главные роли исполнят, в частности, сыгравшие в детстве в картине "Приключения Электроника" братья Владимир и Юрий Торсуевы.
В 2019 году нелицензионное продолжение дилогии "Брат" хотел снять шоумен Стас Барецкий, на одну из ролей он приглашал участницу телешоу о собственном изнасиловании Диану Шурыгину.
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