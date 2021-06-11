"Брата 3" раскритиковали после первого тизера

"Это как троюродный, наглухо отбитый брат, о которым ты вроде как слышал, но никогда его не видел и живет он где-нибудь в Омске и вы точно никогда не встретитесь, да и не очень хотелось, в общем-то", "Выпускайте фильм, ради бога, только название надо сменить..." - пишут в комментариях.
"Фильм повествует о судьбах грабителей - неудачников, генеральской дочке, с ее любовью к уличному художнику, и суровых буднях одной преступной группировки. Несколько независимых, на первый взгляд, киноновелл объединены одной увлекательной историей", - рассказывают о своем проекте его авторы, Валерий и Юлия Переверзевы.