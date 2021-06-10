Вышел первый тизер картины «Брат 3»

Сценарий для «Брата 3» написали Валерий и Юлия Переверзевы. Первый известен созданием музея телесных наказаний, в кинематограф он попал в 2013-м «через видеофиксацию своих перформансов, инсталляций, экспонатов».

Ранее сообщалось, что Денис Сафронов серьёзно готовился к съёмкам «Брата 3», где ему предстояло сыграть одну из ключевых ролей. Он решил похудеть, подтянуть фигуру и научиться пользоваться оружием. Для этого он начал регулярно посещать спортзал и правильно питаться. По словам актёра, из-за карантина он себя немного «подзапустил». Однако как только узнал, что ему предстоит участвовать в таком проекте, сразу взял себя в руки.