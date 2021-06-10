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Вышел первый тизер картины «Брат 3»

News.ru
3 часа назад
Тизер картины «Брат 3» режиссёра Валерия Переверзева вышел в Сети на YouTube-канале, посвящённом проекту. Лента ещё находится на стадии производства. В кадре стоят два человека, один из них вооружён. Второй у него спрашивает: «Вот скажи мне, цыган, в чём правда?» «Правда в силе», — отвечает тот.
Лента не имеет ничего общего с культовой дилогией Алексея Балабанова про Данилу Багрова, пишет «КГ-Портал». «Брат 3» будет состоять из нескольких независимых историй, объединённых одной сюжетной линией. В центре событий — судьбы грабителей-неудачников, дочери генерала, влюблённой в уличного живописца, и участников ОПГ.
Сценарий для «Брата 3» написали Валерий и Юлия Переверзевы. Первый известен созданием музея телесных наказаний, в кинематограф он попал в 2013-м «через видеофиксацию своих перформансов, инсталляций, экспонатов».
В фильме играют братья Владимир и Юрий Торсуевы (Сыроежкин и Электроник из «Приключений Электроника»), Василий Карпенко, Оливье Сиу, рэпер Птаха, Дмитрий Сафронов (сын художника Никаса Сафронова) и Эрик Робертс. Премьера запланирована на январь 2022-го.
Ранее сообщалось, что Денис Сафронов серьёзно готовился к съёмкам «Брата 3», где ему предстояло сыграть одну из ключевых ролей. Он решил похудеть, подтянуть фигуру и научиться пользоваться оружием. Для этого он начал регулярно посещать спортзал и правильно питаться. По словам актёра, из-за карантина он себя немного «подзапустил». Однако как только узнал, что ему предстоит участвовать в таком проекте, сразу взял себя в руки.
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