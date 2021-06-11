Российский режиссер заявил о цензуре

Сокуров считает, что прокатные удостоверения - "это форма персональной, индивидуальной субъективной оценки чиновника, который защищает самого себя от формы, от содержания фильма, от ответственности". Режиссер убежден, что для регулирования российского кинопроката "вполне достаточно уголовного кодекса и Роскомнадзора
, которые не допустят на экраны пропаганду наркотиков или, к примеру, педофилию". Сокуров добавил, что ранее отправлял в Министерство культуры РФ официальные письма с просьбами отменить прокатные удостоверения.