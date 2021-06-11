Российский режиссер заявил о цензуре

Позиция Минкультуры

В пресс-службе Минкультуры ТАСС рассказали, что "соблюдение действующих законов, как и ответственность за их нарушение, должны происходить вне зависимости от получения прокатных удостоверений". Вместе с тем, по мнению министерства, "отмена выдачи прокатных удостоверений может привести к бесконтрольному распространению нежелательного контента".

В пресс-службе Минкультуры напомнили, что полномочия по выдаче и отзыву прокатного удостоверения министерство "осуществляет в целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и защиты обладателей прав на фильмы". При этом "прокатные удостоверения не выдаются фильмам при выявлении в них материалов, содержащих информацию, которую запрещено распространять в соответствии с законодательством Российской Федерации". В результате, добавили в министерстве, "прокатные удостоверения необходимы для защиты граждан от контента, главным образом пропагандирующего терроризм, экстремизм или порнографию".