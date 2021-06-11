Названы даты начала съемок сериала "Горбачев"

По данным ivi, уже ведется активная работа над сценарием. Премьера запланирована на 2023 год эксклюзивно на этой платформе. На съемки сериала создателей вдохновил спектакль Театра Наций "Горбачев", где сыграли Хаматова и Миронов.

Производством займется ivi-Originals и студия "Третий Рим", художественным руководителем которой является Евгений Миронов. Помимо исполнения главной роли, он выступает и в качестве сопродюсера проекта. "Для нас большая честь, что Михаил Сергеевич оказывает нам такое доверие, - отметил Миронов. - По форме мы хотим создать большое кино о больших людях и большой стране. Пусть и в формате сериала, но не теряя при этом масштаб и размах истории".