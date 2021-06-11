Дилогия Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» приобрела культовый статус еще в девяностые. Эти фильмы — редкий пример совпадения оценок и зрителей, и критиков. Хотя некоторых из них смутили националистические высказывания главного героя. Неудивительно, что новость о продолжении легендарного фильма многие восприняли в штыки. «Рамблер» разобрался в ситуации.

Режиссером «Брата 3» стал Валерий Переверзев , а главные роли сыграют Владимир Юрий Торсуевы , звезды советского кинохита «Приключения Электроника». Кроме того, в картине заняты Василий Карпенко и Оливье Сиу. Съемки фильма стартовали в конце апреля в Тамбове. Режиссер описал свой фильм как криминальную комедийную драму о буднях преступной группировки, неудачливых грабителях и романе генеральской дочки с уличным художником.

Судя по опубликованному на YouTube тизеру и синопсису, никакого сюжетного отношения к дилогии Балабанова картина не имеет, хотя цитаты присутствуют. Главным героем тизера стал рэп-музыкант Птаха (настоящее имя Давид Нуриев ). И тем не менее, зрители с негодованием приняли новый проект. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Canteen T: «На что рассчитывают товарищи, «Брат» это прежде всего Бодров и Балабанов, вы только снимать начали, а всем уже известно что ****о на выходе получится».

Артём Нурдинов: «Издевательство на Бодровым и Балабановым. Надеюсь, этот фильм никогда не выйдет или выйдет с другим названием, либо тонну исков получит».

Vladimir Money Maker: «Ничего святого не осталось в людях, снимающихся в этом фильме. Тупо хайп и попытка заработать денег на том, что очень дорого тысячам людей в СНГ..»

Ехидный Сыр: «Что создатели хотели показать? Что у них камера может крутиться? В сцене которую они копируют никакого пафоса не было. Все по делу».

Сергей Северный: «Брат 1 и 2 — это последний оплот хорошего российского кино, а в «Брате 3» уже нет главного персонажа — это Бодрова. Режиссёр тоже покинул этот мир, а зная реалии современного российского кинематографа — это будут помои и надругательство».

Райдер Джей: «В том брате не было пафоса и надменности, он был простой свойский парень. Птах, не делайте пафос, пожалуйста!»

Kosto Mosto: «Тизер — ерунда. Минуты для ролика хватило бы — возможно получился бы отличным тизером. Интрига была отыграна плохо — как будто любительская работа. Включите профессионализм. Не забывайте какой фильм вы снимаете».

Artem__andreevich87: «Только фильм Балабанова мог выходить с таким названием, это еще и неуважение людям, которых уже нет в живых (Бодрову, Балабанову)».

На критику уже отреагировал сам рэпер. Он объяснил, что готов к ней, но предложил сделать выводы после просмотра фильма, а не до него. Также он заметил, что именно из-за таких зрителей «в этой стране никто ничего не хочет снимать». Видеоролик с его ответом был также опубликован на YouTube. В ответных комментариях зрители резко возразили рэперу и потребовали переименовать фильм, чтобы не связывать его с картинами Балабанова. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Jak Baw: «Оправдания ещё более убогие, чем тизер. Хотя казалось бы, куда уж хуже. Пробивайте дно и дальше, а нормальные люди просто посмеются над этим».

Олег Станиславович: «Даже его комментарии вызывают отвращение. Что позитивного можно ожидать от фильма с таким "артистом"?»

17 ZonE: «Просто переименуйте фильм и не будут вас хейтить. Не трогайте святое!!!»

Red Light: «Зачем тогда назвали Брат 3? Если вы на имени выехать не хотите. Назвали бы по-другому. И хейта бы такого не было».