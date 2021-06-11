Из сериала по «Властелину колец» потребовали убрать эротику

В начале съемок сериала создатели наняли «интимных тренеров» для актеров и объявили о кастинге для тех из них, которым было бы комфортно сниматься обнаженными. «Тренеры» должны были помочь артистам чувствовать себя естественно во время съемок интимных сцен.