Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

"Красный призрак": война в стиле Тарантино

Александра Нечаева
7 часов назад
10 июня состоялась премьера фильма Андрея Богатырева “Красный призрак”. Казалось бы, еще один фильм о войне, премьеры которых регулярно приурочивают к 9 мая, но это вовсе не так. Кстати, и “Красный призрак” должен был выйти на большие экраны в День Победы еще в 2019 году, но затем релиз сдвинули на декабрь, а следом планы поменялись из-за пандемии. О том, чем отличается “Красный призрак” от других российских фильмов о войне и почему его сравнивают с картинами Тарантино, читайте в материале “Рамблера”.
"Красный призрак": война в стиле Тарантино
Фото: Кадр из фильма "Красный призрак"Кадр из фильма "Красный призрак"
Звание лучшего боевика года “Красный призрак” получил еще в 2020 году, когда состоялся показ фильма на фестивале “Окно в Европу” в Выборге. Так окрестило новый фильм издание “Афиша”. Еще до официальной премьеры в России права на картину были проданы более чем в 100 стран. В чем же новизна и нестандартность картины?
Немного о сюжете. Действие фильма происходит в 1941 году. Советские войска были разгромлены и окружены в Вяземской операции. Уцелевшие пытаются выбраться из немецкого котла, отбиваясь от превосходящих сил противника. Но центральным персонажем истории становится загадочный одинокий стрелок, неуловимый снайпер, уничтожающий фашистов и появляющийся буквально из ниоткуда. Немцам он внушает настоящий ужас, а среди советских солдат о нем уже ходят легенды.
История, вполне типичная для вестерна, но перенесенная из прерий Дикого Запада на заснеженные русские равнины. Режиссер и сценаристы, отдавая дань теме войны, при этом позволяют себе некоторые вольности, превращая патриотическую составляющую в настоящее жанровое кино. Справедливости ради стоит отметить, что похожий “трюк” весьма удачно удался Тимуру Бекмамбетову в фильме “Девятаев”, где реальная биография героя войны превратилась в настоящий блокбастер.
“Красный призрак”, судя по всему, ожидает успех в прокате. Фильм Богатырева уже успели сравнить с картинами Квентина Тарантино. Да и сам режиссер признается, что “тарантиновская составялющая” в “Красном призраке” есть. В одном из своих интервью Андрей Богатырев отмечал, что фильм очень нестандартный, одновременно жесткий, даже местами жестокий, но в то же время с юмором и иронией.
Отличает “Красный призрак” от большинства картин последних лет и то, что привычного восхваления победы здесь, в общем-то, нет. Как нет и лишнего пафоса. Это качественно сделанный приключенческий фильм, судя по всему, без особых претензий на серьезную драму. Добавьте к этому динамичный сюжет, хороший актерский состав и весьма качественный визуальный ряд и станет понятно, что посмотреть “Красного призрака” все же стоит. Хотя бы для того, чтобы составить о нем свое собственное мнение.
Фильмы,Андрей Богатырев,Тимур Бекмамбетов,Квентин Тарантино,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители