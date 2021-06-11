"Красный призрак": война в стиле Тарантино

10 июня состоялась премьера фильма Андрея Богатырева “Красный призрак”. Казалось бы, еще один фильм о войне, премьеры которых регулярно приурочивают к 9 мая, но это вовсе не так. Кстати, и “Красный призрак” должен был выйти на большие экраны в День Победы еще в 2019 году, но затем релиз сдвинули на декабрь, а следом планы поменялись из-за пандемии. О том, чем отличается “Красный призрак” от других российских фильмов о войне и почему его сравнивают с картинами Тарантино, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Красный призрак" Кадр из фильма "Красный призрак"

Звание лучшего боевика года “Красный призрак” получил еще в 2020 году, когда состоялся показ фильма на фестивале “Окно в Европу” в Выборге. Так окрестило новый фильм издание “Афиша”. Еще до официальной премьеры в России права на картину были проданы более чем в 100 стран. В чем же новизна и нестандартность картины?

Немного о сюжете. Действие фильма происходит в 1941 году. Советские войска были разгромлены и окружены в Вяземской операции. Уцелевшие пытаются выбраться из немецкого котла, отбиваясь от превосходящих сил противника. Но центральным персонажем истории становится загадочный одинокий стрелок, неуловимый снайпер, уничтожающий фашистов и появляющийся буквально из ниоткуда. Немцам он внушает настоящий ужас, а среди советских солдат о нем уже ходят легенды.

История, вполне типичная для вестерна, но перенесенная из прерий Дикого Запада на заснеженные русские равнины. Режиссер и сценаристы, отдавая дань теме войны, при этом позволяют себе некоторые вольности, превращая патриотическую составляющую в настоящее жанровое кино. Справедливости ради стоит отметить, что похожий “трюк” весьма удачно удался Тимуру Бекмамбетову в фильме “Девятаев”, где реальная биография героя войны превратилась в настоящий блокбастер.

“Красный призрак”, судя по всему, ожидает успех в прокате. Фильм Богатырева уже успели сравнить с картинами Квентина Тарантино . Да и сам режиссер признается, что “тарантиновская составялющая” в “Красном призраке” есть. В одном из своих интервью Андрей Богатырев отмечал, что фильм очень нестандартный, одновременно жесткий, даже местами жестокий, но в то же время с юмором и иронией.