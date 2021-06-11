"Красный призрак": война в стиле Тарантино

10 июня состоялась премьера фильма Андрея Богатырева
“Красный призрак”. Казалось бы, еще один фильм о войне, премьеры которых регулярно приурочивают к 9 мая, но это вовсе не так. Кстати, и “Красный призрак” должен был выйти на большие экраны в День Победы еще в 2019 году, но затем релиз сдвинули на декабрь, а следом планы поменялись из-за пандемии. О том, чем отличается “Красный призрак” от других российских фильмов о войне и почему его сравнивают с картинами Тарантино, читайте в материале “Рамблера”.