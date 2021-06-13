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Российские фильмы о жизни без лоска и глянца

Стелла Шмель
5 часов назад
Подборка драматических фильмов о простой русской жизни со своими проблемами и сложностями, без лоска и глянца набивших оскомину голливудских кинолент.
Российские фильмы о жизни без лоска и глянца
Фото: Кадр из фильма "Аритмия"Кадр из фильма "Аритмия"

Ученик

Кадр из фильма "Ученик"
Выросший из спектакля Кирилла Серебренникова "Мученик" фильм вызвал множество противоречий.
История о школьнике Вениамине, который в один момент из типичного подростка превратился в ярого сторонника Священного Писания, которое цитирует на каждом шагу. Корень проблемы в том, что Евангелие парень толкует слишком буквально, из-за чего ударяется в крайности.

Дурак

Кадр из фильма "Дурак"
В общежитие, где находится приблизительно 800 человек, на вызов приезжает сантехник и обнаруживает, что здание трещит по швам и совсем скоро рухнет, а все жильцы будут погребены под завалами. Он идет в городскую администрацию, чтобы предупредить о возможной трагедии, но добиться внимания к проблеме оказывается непосильной задачей.

Аритмия

Кадр из фильма "Аритмия"
Фильм рассказывает о каждодневной рутине российских врачей, о сложностях морального выбора и о том, как профессиональная жизнь порой ставит крест на личной.
Фильмы,Дурак,Ученик,Аритмия,Кирилл Серебренников,
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