Российские фильмы о жизни без лоска и глянца

Подборка драматических фильмов о простой русской жизни со своими проблемами и сложностями, без лоска и глянца набивших оскомину голливудских кинолент.

Фото: Кадр из фильма "Аритмия" Кадр из фильма "Аритмия"

Ученик

Кадр из фильма "Ученик"

Выросший из спектакля Кирилла Серебренникова "Мученик" фильм вызвал множество противоречий.

История о школьнике Вениамине, который в один момент из типичного подростка превратился в ярого сторонника Священного Писания, которое цитирует на каждом шагу. Корень проблемы в том, что Евангелие парень толкует слишком буквально, из-за чего ударяется в крайности.

Дурак

Кадр из фильма "Дурак"

В общежитие, где находится приблизительно 800 человек, на вызов приезжает сантехник и обнаруживает, что здание трещит по швам и совсем скоро рухнет, а все жильцы будут погребены под завалами. Он идет в городскую администрацию, чтобы предупредить о возможной трагедии, но добиться внимания к проблеме оказывается непосильной задачей.

Аритмия

Кадр из фильма "Аритмия"