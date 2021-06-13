Российские фильмы о жизни без лоска и глянца

Подборка драматических фильмов о простой русской жизни со своими проблемами и сложностями, без лоска и глянца набивших оскомину голливудских кинолент.
Фото: Кадр из фильма "Аритмия"Кадр из фильма "Аритмия"
Ученик
История о школьнике Вениамине, который в один момент из типичного подростка превратился в ярого сторонника Священного Писания, которое цитирует на каждом шагу. Корень проблемы в том, что Евангелие парень толкует слишком буквально, из-за чего ударяется в крайности.
Дурак
В общежитие, где находится приблизительно 800 человек, на вызов приезжает сантехник и обнаруживает, что здание трещит по швам и совсем скоро рухнет, а все жильцы будут погребены под завалами. Он идет в городскую администрацию, чтобы предупредить о возможной трагедии, но добиться внимания к проблеме оказывается непосильной задачей.
Аритмия
Фильм рассказывает о каждодневной рутине российских врачей, о сложностях морального выбора и о том, как профессиональная жизнь порой ставит крест на личной.