Что смотреть в кино с 17 июня

Премьеры этой недели в подборке «Рамблера».
Фото: Кадр из фильма "Аффект"Кадр из фильма "Аффект"
«Аффект»
Действие фильма происходит в течение суток. Эти 24 часа становятся для главного героя по имени Джозеф определяющими в его жизни. С ним происходит мощнейшая трансформация, которая может привести к весьма неоднозначным последствиям. Джозеф работает охранником в аэропорту, проживая скучную жизнь. Но вот однажды он решается выпустить на волю всех своих демонов, которые давно сидят у него внутри. Джозеф бродит по улицам города и совершает поступки. которые вредят окружающим.
«Игра на выживание»
Владелец автосалона в Техасе, решив разыграть внедорожник среди двадцати счастливчиков, даже не предполагал, что развлекательное шоу с автомобилем на кону обернется жесточайшей схваткой.
«Лука»
Двое друзей весело проводят время на итальянской Ривьере. Казалось бы, ничего необычного. Кроме того, что на самом деле они вовсе не простые дети. а морские существа, истинный вид которых проявляется под воздействием воды. Удастся ли друзьям сохранить свою тайну?
«Толмен. Первый демон»
Отправляясь на такси из аэропорта в свой загородный дом, Кэми оказывается вместо привычного маршрута на участке дороги, где отсутствует всякая связь. Девушка уверенная, что это подстроил водитель, выбегает из машины и попадает в таинственный лес, который таит массу опасностей. И одной из них является загадочный монстр Толмен, который питается чужими страхами.
«Оккупация: Миссия "Дождь"»
Уже прошло два года с того момента как пришельцы высадились на Землю и захватили всю Австралию. Остался непобежденным лишь Сидней, уцелевшие жители которого все еще отчаянно сопротивляются инопланетянам, которые не собираются уступать. Войне может положить конец заговор, о котором случайно узнает небольшая группа людей.