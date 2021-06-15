Что смотреть в кино с 17 июня

Премьеры этой недели в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Аффект" Кадр из фильма "Аффект"

«Аффект»

Действие фильма происходит в течение суток. Эти 24 часа становятся для главного героя по имени Джозеф определяющими в его жизни. С ним происходит мощнейшая трансформация, которая может привести к весьма неоднозначным последствиям. Джозеф работает охранником в аэропорту, проживая скучную жизнь. Но вот однажды он решается выпустить на волю всех своих демонов, которые давно сидят у него внутри. Джозеф бродит по улицам города и совершает поступки. которые вредят окружающим.

«Игра на выживание»

Владелец автосалона в Техасе, решив разыграть внедорожник среди двадцати счастливчиков, даже не предполагал, что развлекательное шоу с автомобилем на кону обернется жесточайшей схваткой.

«Лука»

Двое друзей весело проводят время на итальянской Ривьере. Казалось бы, ничего необычного. Кроме того, что на самом деле они вовсе не простые дети. а морские существа, истинный вид которых проявляется под воздействием воды. Удастся ли друзьям сохранить свою тайну?

«Толмен. Первый демон»

Отправляясь на такси из аэропорта в свой загородный дом, Кэми оказывается вместо привычного маршрута на участке дороги, где отсутствует всякая связь. Девушка уверенная, что это подстроил водитель, выбегает из машины и попадает в таинственный лес, который таит массу опасностей. И одной из них является загадочный монстр Толмен, который питается чужими страхами.

«Оккупация: Миссия "Дождь"»