МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Усадьба Jazz" не состоится в 2021 году из-за пандемии. Он перенесен на 2022 год, сообщили организаторы смотра на странице в Facebook

Фестиваль в подмосковной усадьбе Архангельское был перенесен еще с весны 2020 года также по причине пандемии.

"Мы проанализировали сложившуюся ситуацию в нашей индустрии в связи с пандемией и объявляем о переносе фестиваля на 2022 год", - говорится в публикации.

Организаторы уточнили, что рассматривали разные сценарии проведения смотра. "Но ряд независящих от нас обстоятельств, таких как финансовые последствия пандемии, как ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве и Московской области, нежелание спонсоров и партнеров рисковать в нестабильной эпидемиологической обстановке, невозможность привезти иностранных звезд и сделать фестиваль в привычной для зрителя концепции, не позволили запустить подготовку фестиваля в этом году", - пояснили они.

Билеты, купленные на фестиваль 2020 года, останутся действительны на 2022 год.