Российские сериалы с реалистичными сценами 18+

Времена строгой цензуры в кинематографе остались позади, и теперь режиссеры не боятся экспериментировать с откровенными сценами в своих работах. "Рамблер" вспомнил несколько достойных картин, интригующие эпизоды в которых сняты максимально достоверно.

"Содержанки", 2019

"Сладкая жизнь", 2014

В центре сюжета – мать-одиночка из Перми, которая зарабатывает на жизнь танцами go-go в ночном клубе. После одного неприятного инцидента на дне рождении влиятельного человека, героиня переезжает к подруге. В течение следующих восьми серий жизнь героинь меняется до неузнаваемости.