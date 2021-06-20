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Российские сериалы с самыми реалистичными "взрослыми" сценами

Мира Маркина
8 часов назад
Времена строгой цензуры в кинематографе остались позади, и теперь режиссеры не боятся экспериментировать с откровенными сценами в своих работах. "Рамблер" вспомнил несколько достойных картин, интригующие эпизоды в которых сняты максимально достоверно.
Российские сериалы с реалистичными сценами 18+
Фото: Кадр из сериала "Содержанки"Кадр из сериала "Содержанки"

"Содержанки", 2019

Кадр из сериала "Содержанки"
Драматический триллер, приправленный пикантными сценами, был принят телезрителями на ура, а в июне 2021-го вышел третий сезон киноленты. Чаще других на экране предстает обнаженной Дарья Мороз, но при этом не один подобный эпизод не выглядит пошло.

"Сладкая жизнь", 2014

Кадр из сериала "Сладкая жизнь"
В центре сюжета – мать-одиночка из Перми, которая зарабатывает на жизнь танцами go-go в ночном клубе. После одного неприятного инцидента на дне рождении влиятельного человека, героиня переезжает к подруге. В течение следующих восьми серий жизнь героинь меняется до неузнаваемости.

"Happy End", 2021

Кадр из сериала "Happy End"
Откровенная драма Евгения Сангаджиева повествует о 19-летней Лере, которая решила стать веб-кам моделью. Сериал изобилует сценами 18+, герои практически в каждой серии предстают обнаженными. Такая откровенность была необходима для того, чтобы реалистично рассказать об индустрии, которая легла в основу сюжета.
Фильмы,Содержанки,Сладкая жизнь,Евгений Сангаджиев,Дарья Мороз,
18+
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