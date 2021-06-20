На Netflix появится российский фильм "Бумер"

На стриминговом сервисе Netflix выйдут первая и вторая части «Бумера». Об этом сообщает «Кинопоиск» в Telegram-канале.
Фото: Кинокомпания «СТВ»Кинокомпания «СТВ»
Название фильмов перевели для англоязычных пользователей как Bimmer.
«Это аналог названия марки, который используют за рубежом. Его придумали в Великобритании, где мотоциклы BMW местного производства называли Beezer, а немецкого — Bimmer», — говорится в публикации.
Фильм станет доступным для просмотра на Netflix 20 июня.
«Бумер» вышел в России в 2003 году. Это криминальная драма, боевик и роуд-муви. Режиссером картины стал Петр Буслов, а композитором — Сергей Шнуров. Фильм рассказывает о четырех молодых людях, которым приходится уходить на черном BMW от погони. Премьера второй части киноленты состоялась в 2006 году.
Ранее «Кинопоиск», что Netflix приобрел у российской компании «СТВ» права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». «Брат» и «Брат 2» стали самыми старыми российскими фильмами, купленными платформой. Стоимость сделки не разглашается.