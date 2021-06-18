«Постарел и опустился»: седой Мерзликин шокировал народ

Но все просто: Андрей снимается в очередном проекте. А играет, судя по всему, уголовного авторитета. Именно поэтому на снимках, размещенных в сторис, Мерзликин предстал в «наколках», седой и с золотой фиксой.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Эко тебя, брат!»; «Постарели мои старики...»; «Постарел и опустился»; «Зуб даю! Золотой Улыбка из 90х»; «Ого, что такой седой»; «Волосы! Надеюсь, что это грим», - пишут поклонники актера в комментариях под фотографией.

Впрочем, нашлись и такие, кому пришлась по нраву «седина» Андрея. Несколько человек написали актеру, что подобный цвет волос его красит, и следует так и оставить.

Подробности об проекте актер не раскрывает. Однако по совместной фотографии с режиссером Александром Коттом можно было догадаться, что это он руководит съемочной группой. Также известно, что работа ведется в белорусской столице.