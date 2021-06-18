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«Постарел и опустился»: седой Мерзликин шокировал народ

Экспресс газета
5 часов назад
Но все просто: Андрей снимается в очередном проекте. А играет, судя по всему, уголовного авторитета. Именно поэтому на снимках, размещенных в сторис, Мерзликин предстал в «наколках», седой и с золотой фиксой.
«Постарел и опустился»: седой Мерзликин шокировал народ
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
«Эко тебя, брат!»; «Постарели мои старики...»; «Постарел и опустился»; «Зуб даю! Золотой Улыбка из 90х»; «Ого, что такой седой»; «Волосы! Надеюсь, что это грим», - пишут поклонники актера в комментариях под фотографией.
Впрочем, нашлись и такие, кому пришлась по нраву «седина» Андрея. Несколько человек написали актеру, что подобный цвет волос его красит, и следует так и оставить.
Подробности об проекте актер не раскрывает. Однако по совместной фотографии с режиссером Александром Коттом можно было догадаться, что это он руководит съемочной группой. Также известно, что работа ведется в белорусской столице.
48-летний актер Андрей Мерзликин получил широкую известность после картины «Бумер», где сыграл одного из членов криминальной банды. А всего в его фильмографии – около 70 картин. За роль начальника погранзаставы Андрея Кижеватова в ленте «Брестская крепость» актер получил премию ФСБ. К слову, снял картину как раз Александр Котт. А значит, можно рассчитывать, что и в этот раз тандем актера и режиссера принесет удачу.
Фильмы,Бумер,Андрей Мерзликин,Александр Котт,ФСБ,
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