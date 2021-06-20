Голливудские фильмы, которые снимали в России

Обычно иностранцы только делают вид, что снимают что-то в России. Чаще всего съемки проходят либо в Америке, либо в бывших советских странах поближе. Но некоторым режиссерам все-таки удалось добраться до холодной страны, чтобы передать ее особую атмосферу. Получилось ли у них передать дух России, расскажет "Рамблер".

Фото: кадр из фильма "Хитмэн" кадр из фильма "Хитмэн"

Превосходство Борна

Во второй части франшизы о Джейсоне Борне главного героя заносит в Россию. Там он снова оказывается в центре разборок спецслужб и выясняет шокирующие подробности о себе.

По сюжету происходит много экшена, так что поклонников боевиков фильм точно понравится. Однако даже поездка в Россию не помогла авторам фильма избежать киноляпов. Когда герой показывает пограничнику фальшивый паспорт, рядом с надписью латиницей Foma Kiniaev гордо значится — «Ащьф Лштшфум»

Позже оказалось, что съемочная группа поступила так намеренно. Дело в том, что русское написание «Фома Киняев» показалось им слишком похожим на английское, так что зрители из-за рубежа могли и не понять, что оно иностранное.

Хитмэн (2007)

Генно-модифицированному киллеру Хитмэну заказывают российского президента. Он выполняет задание, но жертва появляется вновь, будто ничего и не было. С этого момента выясняется, что на киллера начали охоту.

К сожалению, без проколов тоже не обошлось. Снимать Санкт-Петербург почему-то решили в Софии, а вместо Московского вокзала показали Киевский, который вообще-то находится в столице. И это лишь малая часть забавной несуразицы.

Профессионал (2018)

Американский торговец бриллиантами Лукас Хилл прилетает в Санкт-Петербург ради крупной сделки. Но его русский партнёр бесследно пропадает с товаром, оставив Хилла с бандитом Волковым. Тогда герой отправляется на поиски исчезнувшего напарника в городок Мирный.