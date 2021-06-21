Что смотреть в кино с 24 июня

“Таксист”

“Бендер: Начало”

“Звук металла”

Ударник панк-группы по имени Рубен с трудом избавился от наркотической зависимости и ведет здоровый образ жизни. Однако, его настигает неожиданная болезнь: молодой человек во время одного из выступлений понимает, что начинает терять слух.