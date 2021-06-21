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Что смотреть в кино с 24 июня

Александра Нечаева
7 часов назад
Премьеры этой недели в подборке “Рамблера”.
Что смотреть в кино с 24 июня
Фото: Кадр из фильма "Бендер: Начало”Кадр из фильма "Бендер: Начало”

“Таксист”

Фильм Мартина Скорсезе, вышедший в прокат еще в 1976 году, вновь появится на больших экранах по случаю 45-летия картины. “Таксист” в год своего выхода был удостоен “Золотой пальмовой ветви” Каннского фестиваля и назван этапным проектом для Скорсезе и Роберта Де Ниро, исполнившем в фильме главную роль.

“Бендер: Начало”

Приквел “Двенадцати стульев”, в котором показано становление знаменитого Остапа Бендера. Молодой Ося знакомится с аферистом Ибрагимом Бендером. Хитроумный и бессовестный мошенник полная противоположность честному идеалисту Осе. Казалось бы, эти двое никогда не могли бы действовать сообща. Но их объединила охота за царской реликвией - драгоценным жезлом, заполучить которую мечтают и бандиты, и белые офицеры. Осе приходится учиться у Ибрагима лести, шантажу, деликатному обману, силе и многим другим, совершенно не характерным для молодого человека вещам. Именно тогда и начинает зарождаться личность знаменитого великого комбинатора.

“Звук металла”

Ударник панк-группы по имени Рубен с трудом избавился от наркотической зависимости и ведет здоровый образ жизни. Однако, его настигает неожиданная болезнь: молодой человек во время одного из выступлений понимает, что начинает терять слух.

“Рок Дог 2”

Продолжение приключений пса Броуди и его товарищей-музыкантов. Рок-группа отправляется в совместный тур со звездой поп-сцены Лил Фокси. Им предстоит узнать, в чем на самом деле заключается настоящая цена славы.
Фильмы,Таксист,Роберт де Ниро,Мартин Скорсезе,Остап Бендер,
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