Что смотреть в кино с 24 июня

Приквел “Двенадцати стульев”, в котором показано становление знаменитого Остапа Бендера
. Молодой Ося знакомится с аферистом Ибрагимом Бендером. Хитроумный и бессовестный мошенник полная противоположность честному идеалисту Осе. Казалось бы, эти двое никогда не могли бы действовать сообща. Но их объединила охота за царской реликвией - драгоценным жезлом, заполучить которую мечтают и бандиты, и белые офицеры. Осе приходится учиться у Ибрагима лести, шантажу, деликатному обману, силе и многим другим, совершенно не характерным для молодого человека вещам. Именно тогда и начинает зарождаться личность знаменитого великого комбинатора.