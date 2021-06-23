Иностранцы влюбились в российский фильм

"Только закончил смотреть "Серебряные коньки", позвольте мне сказать, что это мой новый любимый фильм. Актерский состав, сюжет, романтика были блестящими, это нужно смотреть",
"Костюмы были такие красивые, и история похожа на сказку",
"Очень хороший, веселый, захватывающий, красивые картинки, красивые костюмы, красивая музыка, атмосфера зимней страны чудесна, героиня очень красивая, главный герой тоже хорош",
""Серебряные коньки" - первый русскоязычный фильм, который я посмотрел. Это захватывающая история любви, которая очень предсказуема, но по-настоящему доставляет удовольствие".