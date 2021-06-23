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Почему иностранцы полюбили «Серебряные коньки»

Анна Арсеньева
5 часов назад
Российский фильм "Серебряные коньки" занял пятое место в мире по просмотрам на Netflix. В Бразилии картина достигла первой строчки, в Мексике, Румынии, Греции, Венгрии, Чили – второй. "Рамблер" выяснил, что думают иностранцы о фильме Михаила Локшина.
Иностранцы влюбились в российский фильм
Фото: Кадр из фильма "Серебряные коньки"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
В "Серебряных коньках" рассказывается о сыне фонарщика Матвее и дочери крупного сановника Алисе, которые встречаются в Санкт-Петербурге в канун 1900 года. Сказочно-романтическая история очаровала зрителей из разных стран мира:
"Только закончил смотреть "Серебряные коньки", позвольте мне сказать, что это мой новый любимый фильм. Актерский состав, сюжет, романтика были блестящими, это нужно смотреть",
- поделился в Twitter пользователь из Кореи.
Особенно иностранцев восхитили костюмы персонажей:
"Костюмы были такие красивые, и история похожа на сказку",
- написала девушка из Швеции.
Российский фильм оценили и в Таиланде:
"Очень хороший, веселый, захватывающий, красивые картинки, красивые костюмы, красивая музыка, атмосфера зимней страны чудесна, героиня очень красивая, главный герой тоже хорош",
На Филиппинах некоторые плохо знакомы с российским кинематографом, но картина Михаила Локшина их поразила:
""Серебряные коньки" - первый русскоязычный фильм, который я посмотрел. Это захватывающая история любви, которая очень предсказуема, но по-настоящему доставляет удовольствие".
Фильмы,Михаил Локшин,Netflix,
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