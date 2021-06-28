Тарантино раскрыл, когда завершит карьеру режиссера

По мнению Квентина, Сигел должен был уйти после хита «Побег из Алькатраса» с тем же Иствудом в 1979-м. Но после успешного проекта режиссёр отметился двумя провальными работами «Сглазили!» и «Грубая огранка». Тарантино не раскрыл, о чём снимет следующую ленту, но признался, что хочет перезапустить «Бешеных псов», ставших его дебютом в полном метре.
Режиссёр прославился благодаря дилогии «Убить Билла», фильмам «Криминальное чтиво», «Доказательство смерти», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка» и «Однажды в... Голливуде». Последний вышел в 2019-м. Тарантино дважды получал «Оскар» — в 1995-м и 2013-м. Его талант отмечен «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, четырьмя «Золотыми глобусами», премиями «Сезар» и «Сатурн».