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Тарантино раскрыл, когда завершит карьеру режиссера

News.ruиещё 5
56 минут назад
Американский режиссёр Квентин Тарантино в беседе с Биллом Маром на шоу Real Time with Bill Maher сообщил, что хочет завершить карьеру режиссёра после десятого фильма в карьере. Выпуск доступен на одноимённом YouTube-канале.
Тарантино раскрыл, когда завершит карьеру режиссера
Фото: News.ruNews.ru
По словам Тарантино, он «отдал своему делу всё». К решению уйти на «пенсию» его подтолкнула история Дона Сигела, поставившего вестерны «Грязный Гарри» и «Два мула для сестры Сары» с Клинтом Иствудом.
По мнению Квентина, Сигел должен был уйти после хита «Побег из Алькатраса» с тем же Иствудом в 1979-м. Но после успешного проекта режиссёр отметился двумя провальными работами «Сглазили!» и «Грубая огранка». Тарантино не раскрыл, о чём снимет следующую ленту, но признался, что хочет перезапустить «Бешеных псов», ставших его дебютом в полном метре.
Режиссёр прославился благодаря дилогии «Убить Билла», фильмам «Криминальное чтиво», «Доказательство смерти», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка» и «Однажды в... Голливуде». Последний вышел в 2019-м. Тарантино дважды получал «Оскар» — в 1995-м и 2013-м. Его талант отмечен «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, четырьмя «Золотыми глобусами», премиями «Сезар» и «Сатурн».
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