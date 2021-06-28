Что смотреть в кино с 1 июля

Фильмы, которые выходят в прокат на этой неделе, в подборке “Рамблера”.
Фото: Кадр из фильма "Кошмары"Кадр из фильма "Кошмары"
"Бегущая в лабиринте"
Девушка по имени Лиза попадает в аварию и приходит в себя в большом лабиринте с чудовищами. Вскоре Лиза понимает, что ей и другим попавшим сюда людям предстоит участвовать в опасной игре, выигрышем в которой станет жизнь. Через каждые семь минут некоторые секции лабиринта схлопываются, а тем, кто не успел из них выбраться, придется остаться там навсегда. Чтобы спастись, придется никогда не останавливаться.
"Джетлаг"
В аэропорту сильно ссорится пара молодых людей, Женя и Никита. Этот скандал полностью в результате меняет их жизнь. Женя оказывается на съемках в Берлине, а Никита попадает в Таиланд. Но все же они хотят быть вместе, а для этого предстоит сильно потрудится.
"Красная река"
Из-за двух полицейских погибает сын судьи, но им удается избежать наказания. Несчастный отец, объединив свои силы с другим пережившим потерю мужчиной, решает совершить собственное правосудие.
"Кошмары"
Сара сбегает из дома и каждую ночь проводит на детской площадке, где ее мучают ночные кошмары. Девушка случайно находит объявление учреждения по изучению сна, где требуются добровольцы. Сара становится одним из них и, наконец, девушке удается выспаться. Но увидев однажды снимки своих сновидений, Сара приходит в ужас.