Что смотреть в кино с 1 июля

Фильмы, которые выходят в прокат на этой неделе, в подборке “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Кошмары" Кадр из фильма "Кошмары"

"Бегущая в лабиринте"

Девушка по имени Лиза попадает в аварию и приходит в себя в большом лабиринте с чудовищами. Вскоре Лиза понимает, что ей и другим попавшим сюда людям предстоит участвовать в опасной игре, выигрышем в которой станет жизнь. Через каждые семь минут некоторые секции лабиринта схлопываются, а тем, кто не успел из них выбраться, придется остаться там навсегда. Чтобы спастись, придется никогда не останавливаться.

"Джетлаг"

В аэропорту сильно ссорится пара молодых людей, Женя и Никита. Этот скандал полностью в результате меняет их жизнь. Женя оказывается на съемках в Берлине, а Никита попадает в Таиланд. Но все же они хотят быть вместе, а для этого предстоит сильно потрудится.

"Красная река"

Из-за двух полицейских погибает сын судьи, но им удается избежать наказания. Несчастный отец, объединив свои силы с другим пережившим потерю мужчиной, решает совершить собственное правосудие.

"Кошмары"