Стартовали съемки боевика «Джон Уик 4» с Киану Ривзом

Первый фильм франшизы о Джоне Уике появился на экранах в 2014-м. Герой Ривза — бывший наемный убийца, вынужденный вновь взять в руки оружие и мстить за смерть своей собаки. Премьера четвёртой части боевика состоится 27 мая 2022 года, кроме того, анонсирована пятая лента с Ривзом в роли Уика.

Ранее сообщалось, что сериал «Континенталь» — спин-офф боевика «Джон Уик» — анонсировали ещё в 2018-м. Авторы проекта заверили, что исполнитель роли Джона Уика — канадский актёр Киану Ривз — также снимется в ленте, несмотря на то что сюжет «Континенталя» разворачивается за 40 лет до событий блокбастера, но позже информация изменилась — персонаж Ривза, скорее всего, не появится в новой картине, рассказал продюсер Кевин Беггс.