Мать застрелила отца: страшная жизнь Шарлиз Терон

Одна из самых востребованных блондинок Голливуда Шарлиз Терон
несколько лет назад раскрыла страшную семейную историю. Она рассказала, что ее мать убила ее отца. Причем раньше актриса говорила, что ее отец погиб в автокатастрофе.
В какой-то момент Терон решилась рассказать правду. Оказалось, что будучи подростком она переживала тяжелые времена — отец злоупотреблял алкогольными напитками. Мужчина страдал хроническим алкоголизмом и был крайне агрессивен. Однажды он пришел пьяным домой и пытался убить ее и мать Герду. Защищаясь, женщина застрелила мужа. Полиция женщину не арестовала, посчитав ее действия самообороной.
«Я думаю, ситуация во многом повлияла на мою взрослую жизнь Было тяжело в детстве жить рядом с алкоголиком и просыпаться, не зная, что может произойти», — поделилась актриса.
Она призналась, что не хотела рассказывать правду:
«Я никому не сказала не хотела рассказывать Говорила, что мой папа погиб в автокатастрофе. Кто хочет рассказывать эту историю? Никто».
Шарлиз рассказала, что долго пыталась разобраться с травмами прошлого с помощью психотерапевта, но мать свою не осуждает и гордится ею.