Мать застрелила отца: страшная жизнь Шарлиз Терон

В какой-то момент Терон решилась рассказать правду. Оказалось, что будучи подростком она переживала тяжелые времена — отец злоупотреблял алкогольными напитками. Мужчина страдал хроническим алкоголизмом и был крайне агрессивен. Однажды он пришел пьяным домой и пытался убить ее и мать Герду. Защищаясь, женщина застрелила мужа. Полиция женщину не арестовала, посчитав ее действия самообороной.