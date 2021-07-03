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HBO не стал продлевать сериал "Страна Лавкрафта"

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Телеканал HBO не будет снимать второй сезон сериала «Страны Лавкрафта». По информации издания Deadline, фанатов и создателей шоу поблагодарили за уделенное время.
HBO не стал продлевать сериал "Страна Лавкрафта"
Фото: «Амедиатека»«Амедиатека»
В HBO планируют, что история сериала закончится вместе с первоисточником, одноименным романом Мэтта Раффа.
Шоураннер «Страны Лавкрафта» Миша Грин думала о продолжении вселенной с сохранением «духа романа».
Финал «Страны Лавкрафта» посмотрели 1,5 млн зрителей. Это сделало шоу самым просматриваемым оригинальным сериалом HBO.
К моменту выхода последнего эпизода премьерную серию увидели больше 10 млн пользователей стриминга.
«Страна Лавкрафта» представляет собой сериал, сочетающий ужасы, фэнтези, историческую драму, научную фантастику.
В главных ролях снимались Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллетт, Майкл Кеннет Уильямс и другие актеры. Премьера состоялась в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что Netflix снимет фильм о гонках «Формулы-1» с Де Ниро в главной роли. Дата выхода ленты остается неизвестной.
Фильмы,Миша Грин,Netflix,
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