Российский кинорежиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции

Режиссер Владимир Меньшов
умер в понедельник от последствий коронавирусной инфекции, сообщили в "Мосфильме" 5 июля. Ему был 81 год. "Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении на сайте киноконцерна. О дате и времени прощания с режиссером станет известно позднее. Коллектив "Мосфильма" выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера. "Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - отметили в киноконцерне. Биография и творческий путь Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Его отец Валентин Меньшов (1912-1974) был моряком, потом работал в НКВД, мать Антонина Меньшова (1905-1964) - оба уроженцы Астраханской области, в центре которой Владимир Валентинович и вырос. В 1961 году Меньшов стал студентом актёрского факультета школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). "Москва слезам не верит" В 1981 году его фильм "Москва слезам не верит" (1979) был удостоен премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке. Как отметил Меньшов, о награде он узнал случайно, от коллег. С 1982 года преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссёров, с 1989 по 2018 годы руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссёров. В 2004 году Меньшов был ведущим телевизионного реалити-шоу "Последний герой-5" на "Первом канале". "Достаточно подлый фильм" 19 апреля 2007 года на церемонии вручении кинонаград, организованной телекомпанией "MTV Россия", отказался вручить приз фильму "Сволочи". Меньшов бросил конверт с результатами голосования на пол и сказал: "Я надеялся, что пронесёт - не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон
. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания". В 2011 году как председатель российского Оскаровского комитета Меньшов отказался подписывать решение о выдвижении на премию "Оскар" фильма Никиты Михалкова
"Утомлённые солнцем 2: Цитадель". В 2009 году Меньшов набрал актёрско-режиссёрскую мастерскую во ВГИКе. Он также преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".