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Что смотреть в кино с 8 июля

Александра Нечаева
9 часов назад
Фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе, в подборке “Рамблера”.
Что смотреть в кино с 8 июля
Фото: Кадр из фильма "Черная вдова"Кадр из фильма "Черная вдова"

"Черная вдова"

Главной героине Наташе Романофф предстоит вернуться в свое прошлое, вспомнив моменты, когда она еще не присоединилась к команде Мстителей. В опасный заговор оказываются втянуты ее старинные приятели Алексей и Елена. Наташа собирается разобраться с людьми, из-за которых ее жизнь изменилась.

"Бугимен"

Четверым друзьям придется вновь пережить страхи своего детства после того, как, спустя 20 лет, вдруг объявляется их пропавший приятель. Таинственный монстр из жуткой легенды пробудился, друзьям предстоит ему противостоять.

"Лена и львенок"

Редкий белый львенок случайно оказывается у девочки по имени Лена. Она дает малышу имя Снежок и даже не подозревает поначалу, что оказывается втянута в очень опасную историю. Ведь тигренка контрабандисты должны были передать коллекционеру редких животных. И им во что бы то ни стало надо осуществить проваленный однажды план.
Фильмы,Бугимен,Наташа Романофф,
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