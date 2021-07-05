Что смотреть в кино с 8 июля

"Черная вдова"

"Бугимен"

Четверым друзьям придется вновь пережить страхи своего детства после того, как, спустя 20 лет, вдруг объявляется их пропавший приятель. Таинственный монстр из жуткой легенды пробудился, друзьям предстоит ему противостоять.

"Лена и львенок"

Редкий белый львенок случайно оказывается у девочки по имени Лена. Она дает малышу имя Снежок и даже не подозревает поначалу, что оказывается втянута в очень опасную историю. Ведь тигренка контрабандисты должны были передать коллекционеру редких животных. И им во что бы то ни стало надо осуществить проваленный однажды план.