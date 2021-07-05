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Раскрыта судьба последнего фильма Меньшова

Анна Арсеньева
3 часа назад
Режиссер фильма "Иван" Владимир Щегольков рассказал, что актера Владимира Меньшова успели отснять во всех сценах. Роль в картине стала последней для народного артиста. Об этом сообщает "Газета.ру".
Раскрыта судьба последнего фильма Меньшова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Выход фильма "Иван" запланирован на осень 2021 года.
"Судьба проекта остается такой же, как и планировалось. Мы собираемся осенью его заканчивать и выходить на экраны. У нас Меньшов – один из главных героев истории, все сцены с ним были отсняты, уже идет монтаж. Мне кажется, это будет значимая работа",
– рассказал Владимир Щегольков.
По его словам, им "ужасно повезло", что Меньшов согласился сыграть в картине.
"Несмотря на возраст, в нем был задор, который помог ему зайти в наш достаточно хулиганский проект. Дай бог, чтобы у нас вышло хорошее кино. Это будет еще одна встреча с замечательным артистом и замечательной личностью".
В фильме рассказывает про бывшего мотогонщика, который стал запойным алкоголиком, а теперь подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить жизнь.
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