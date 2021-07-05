Раскрыта судьба последнего фильма Меньшова

Режиссер фильма "Иван" Владимир Щегольков
рассказал, что актера Владимира Меньшова
успели отснять во всех сценах. Роль в картине стала последней для народного артиста. Об этом сообщает "Газета.ру".
Выход фильма "Иван" запланирован на осень 2021 года.
"Судьба проекта остается такой же, как и планировалось. Мы собираемся осенью его заканчивать и выходить на экраны. У нас Меньшов – один из главных героев истории, все сцены с ним были отсняты, уже идет монтаж. Мне кажется, это будет значимая работа",
– рассказал Владимир Щегольков.
По его словам, им "ужасно повезло", что Меньшов согласился сыграть в картине.
"Несмотря на возраст, в нем был задор, который помог ему зайти в наш достаточно хулиганский проект. Дай бог, чтобы у нас вышло хорошее кино. Это будет еще одна встреча с замечательным артистом и замечательной личностью".
В фильме рассказывает про бывшего мотогонщика, который стал запойным алкоголиком, а теперь подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить жизнь.