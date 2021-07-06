Начались съемки нового фильма «Воланд»

Он также упомянула, что режиссером картины под названием «Воланд» выступит известный по постановке ленты 2020 года «Серебряные коньки» Михаил Локшин. Роли Мастера и Маргариты в очередной киноадаптации романа исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Съемки фильма пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте.
Известно, что производством фильма занимаются компании «Марс медиа», «Амедиа продакшн», «Профит» при поддержке российского Фонда кино. Съемки планируется завершить в октябре, премьерный показ должен состояться в конце 2022 года.