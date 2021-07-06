Умер экс-вокалист Uriah Heep Джон Лотон

Британский музыкант Джон Лотон, получивший наибольшую известность как вокалист рок-группы Uriah Heep, умер в возрасте 74 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник на официальном сайте группы.

"С глубоким сожалением мы делимся опустошительными и трагическими новостями о внезапной и совершенно неожиданной кончине Джона Лотона 29 июня 2021 года. Вопреки некоторым сообщениям, никакой болезни не было, что делает его смерть непонятной. Он ушел из жизни мирно в присутствии своей жены. Джона будет очень не хватать", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в соответствии с пожеланиями музыканта, похороны будут частными и камерными - принять участие в них смогут лишь члены семьи и близкие друзья.

Лотон присоединился к Uriah Heep в 1976 году и записал с коллективом три студийных альбома, а также концертную пластинку Live in Europe '79. Группу он покинул в 1979 году.

Осенью 2020 года умерли сразу два участника группы. В сентябре на 74-м году жизни умер бывший барабанщик Uriah Heep Ли Керслейк. В ноябре не стало одного из основателей и лидеров группы Кена Хенсли . С коллективом Хенсли, которому было 75 лет, записал 13 студийных альбомов.

История группы

Uriah Heep была основана в 1969 году. В то время Великобритания готовилась отметить 100-летие со дня смерти Чарльза Диккенса . Менеджер практически никому не известной рок-команды Spice Джерри Брон пришел к своим подопечным и предложил им взять новое название - в честь отрицательного персонажа романа "Дэвид Копперфильд". Этот вариант был сходу единогласно отвергнут, однако именно на нем в конечном счете остановились музыканты.

Свою первую пластинку группа выпустила в 1970 году, а всего ее студийная дискография включает два с лишним десятка альбомов. Работы коллектива разошлись тиражом более 40 млн экземпляров. Общее число участников, в разные годы побывавших в его рядах, превышает 20 человек.

В настоящее время в состав квинтета входят бессменный гитарист Мик Бокс , вокалист Берни Шоу, клавишник Фил Лэнзон, играющие вместе уже более четверти века. За ритм-секцию отвечают Дэйви Риммер и Расселл Гилбрук.

Uriah Heep стал первым западным коллективом мирового уровня, выступившим в Советском Союзе: в конце 1987 года он дал 10 исторических концертов в Москве, собравших в стенах спортивного комплекса "Олимпийский" в общей сложности 180 тыс. зрителей. Повторно группа посетила столицу лишь девять лет спустя, совершив тогда же первое турне по стране. С тех пор ее гастроли в РФ проходят на регулярной основе.