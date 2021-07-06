Как Меньшов снимал фильм "Москва слезам не верит"

В 1981 году мелодрама «Москва слезам не верит» была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 5 июля 2021 скончался создатель картины Владимир Меньшов . «Рамблер» рассказывает, как великий режиссер снял фильм, который так полюбился зрителям.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Владимир Меньшов изначально не хотел снимать мелодраму, однако взять сценарий в разработку его убедила одна сцена. Режиссеру показался интересным момент, где героиня Веры Алентовой заводит будильник и просыпается через двадцать лет.

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«Единственное, что меня привлекло, — это замечательный ход, когда Катерина заводит будильник и в слезах засыпает, а просыпается уже через несколько лет и будит взрослую дочь. Я даже подумал вначале, что просто пропустил несколько страниц. А когда понял, что это такое решение — прыжок в 20 лет, то сразу мысль заработала».

Также Меньшов признавался, что в фильме есть автобиографические моменты. Меньшов и Алентова прошли через те же условия, что и их герои. Они оба приехали завоевывать Москву (Алентова — из Кривого Рога, Меньшов — из Баку), оба получили комнаты в общежитии и жили скромно.

Изначально фильм был на час длиннее. Из финальной версии убрали откровенные сцены между героями Алентовой и Табакова, противоречивые разговоры и сцены веселья. Фильм в какой-то момент вообще не хотели пускать в прокат, но картина понравилась Брежневу, и ей дали зеленый свет.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Критики картину не жаловали: писали, что лента эксплуатирует низменные чувства зрителей, отмечали упаднический дух. Кроме того, Меньшову на худсовете «Мосфильма» предъявили претензии из-за наличия откровенных сцен. Кассовый успех картины (около 90 миллионов зрителей и второе место в годовом прокате), а затем и премия «Оскар» стали для создателей и работников кинематографа полной неожиданностью.

Забавная история вышла со вручением золотой статуэтки. Новость о победе прозвучала в эфире 1 апреля 1981 года, и Меньшов подумал, что это первоапрельский розыгрыш. Кстати, награду за режиссера получил атташе по вопросам культуры посольства СССР в США. Награда попала к Меньшову только в 1988 году на церемонии вручения наград премии «Ника».