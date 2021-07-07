Старейшая киностудия России на грани банкротства

Старейшая киностудия России переживает непростые времена. Как сообщают СМИ, с финансовыми проблемами киностудия Ленфильм пытается справиться еще с нулевых.

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По данным Telegram-канала Mash, счета киностудии заморожены из-за долгов на 23 миллиона рублей. При этом коммунальным службам студия недоплатила почти четыре миллиона(2,3 за электричество, 1,2 — за газ и 230к за воду).

Кроме того в арбитражном суде значится иск о несостоятельности "Ленфильма" как должника от ООО "Има Эко". Так, из-за неисполнения договора аренды, киношники задолжали 7,75 миллионов рублей .

При этом расположенное в Петербурге на Каменноостровском проспекте главное здание киностудии «Ленфильм» включено в список выявленных объектов культурного наследия. Из-за нарушений в содержании здания суд назначил студии наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Об этом 28 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.