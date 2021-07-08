Водка и батя-зэк: как показали русских в «Черной вдове»

Фото: Кадр из фильма "Черная вдова" Кадр из фильма "Черная вдова"

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Без водки, конечно, тоже не обошлось.

Здесь речь о сцене семейного воссоединения. Герои сидят за столом, пьют водку из рюмок и едят оливье из пластиковых контейнеров.