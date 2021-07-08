Водка и батя-зэк: как показали русских в «Черной вдове»

Фильм начинается с того, что две сестры, Наташа Романофф и Елена Белова
, гуляют с мамой Мелиной Востокоф в лесу в далеком 1995 году, и она рассказывает им про то, что боль нас закаляет (в России детям с первых дней жизни говорят о боли существования). Тут появляется отец Алексей Шостаков и призывает семейство немедленно бежать от погони. В итоге девочки попадают к злодею в секретную школу подготовки суперсолдат. Спустя много лет они решают отомстить, но для этого им нужно вернуться в прошлое и воссоединиться с семьей.