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«Пила водку как будто это чай»: как показали русских в «Черной вдове»

Анна Арсеньева
6 часов назад
То, как показывают Россию и ее жителей в голливудском кино, уже давно стало предметом для шуток. Впрочем, до сих пор ничего не изменилось, и наша страна в зарубежных фильмах - "империя злая" с суровыми людьми и водкой на столе. 8 июля в прокат вышла "Черная вдова" Marvel о бывшей русской шпионке Наташе Романофф из "Мстителей". "Рамблер" рассказывает, как показали в фильме русских и что об этом пишут в соцсетях.
Водка и батя-зэк: как показали русских в «Черной вдове»
Фото: Кадр из фильма "Черная вдова"Кадр из фильма "Черная вдова"
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Twitter
Фильм начинается с того, что две сестры, Наташа Романофф и Елена Белова, гуляют с мамой Мелиной Востокоф в лесу в далеком 1995 году, и она рассказывает им про то, что боль нас закаляет (в России детям с первых дней жизни говорят о боли существования). Тут появляется отец Алексей Шостаков и призывает семейство немедленно бежать от погони. В итоге девочки попадают к злодею в секретную школу подготовки суперсолдат. Спустя много лет они решают отомстить, но для этого им нужно вернуться в прошлое и воссоединиться с семьей.
Батя-зэк Алексей Шостаков сидит в тюрьме где-то на севере и выглядит как "типичный" русский мужчина с пивным животом, в майке и с двуглавым орлом на груди. При этом на пальцах у него набито "Карл Маркс".
Кадр из фильма "Черная вдова"
"Алексей - это типичный батя с СНГ, который ушел за хлебом и вернулся спустя 20 лет как ни в чем не бывало".
Без водки, конечно, тоже не обошлось.
Twitter
"Смотрела трейлер к фильму "Черная вдова", так там на семейном обеде девчонка пила водку как будто это чай. А по поводу представлений, русские все разные", - написала пользовательница Twitter.
Здесь речь о сцене семейного воссоединения. Герои сидят за столом, пьют водку из рюмок и едят оливье из пластиковых контейнеров.
Кстати, одну из ролей в "Черной вдове" сыграла российская актриса Ольга Куриленко, но в фильме у нее нет слов.
Фильмы,Мстители,Наташа Романофф,Елена Белова,Ольга Куриленко,Карл Маркс,
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