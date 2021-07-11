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Михалков за 200 миллионов снимет фильм про гигантского моллюска. Что это будет

Диана Товсепова
4 часа назад
Кризис не мешает российским киностудиям инициировать новые проекты. Как выяснил "Рамблер", Никита Михалков со своей студией «ТРИТЭ» получат 200 миллионов на съемки фильма «Кракен». Результаты отбора национальных фильмов были опубликованы на сайте Фонда кино. Фонд выделил на картину безвозвратную субсидию, поэтому если лента провалится, то студия не должна будет возвращать государству миллионы.
Что будет: Михалков за 200 млн снимет фильм про моллюска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Интересно, что это будет кинолента о противостоянии российской атомной подлодки и гигантского моллюска.
Действия разворачиваются во времена Холодной войны. По сюжету отечественная суюмарина, находящаяся неподалеку от берегов США, теряет связь. На поиски субмарины отправляют подводную лодку пятого поколения, которую возглавляет опытный 32-летний капитан.
Когда команда прибывает на место, то обнаруживает и американского противника и "Кракена" — огромного головоного моллюска. Теперь придется спасать весь мир от грозящей опасности.
Режиссером картины выступит Алексей Сидоров, известный по картинам "Т-34", "Бой с тенью", а также культовому сериалу "Бригада".
"Речь здесь идет о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ мирового океана - кракеном", — объяснил гендиректор студии Леонид Верещагин.
Все драматургические ходы, как отметил Верещагин, будут придумываться для того, что "подчеркивать работу наших моряков, которые без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг".
Создатели планируют сделать акцент на фантастических элементах, а на реалистичности происходящего. Ориентироваться будут на фильмы "72 метра" и "К-19".
Срок премьеры пока не назван, но подготовка к проекту уже началась.
Фильмы,К-19,Бой с тенью,Леонид Верещагин,Алексей Сидоров,Никита Михалков,
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