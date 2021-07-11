Что будет: Михалков за 200 млн снимет фильм про моллюска

Кризис не мешает российским киностудиям инициировать новые проекты. Как выяснил "Рамблер", Никита Михалков со своей студией «ТРИТЭ» получат 200 миллионов на съемки фильма «Кракен». Результаты отбора национальных фильмов были опубликованы на сайте Фонда кино. Фонд выделил на картину безвозвратную субсидию, поэтому если лента провалится, то студия не должна будет возвращать государству миллионы.

Интересно, что это будет кинолента о противостоянии российской атомной подлодки и гигантского моллюска.

Действия разворачиваются во времена Холодной войны. По сюжету отечественная суюмарина, находящаяся неподалеку от берегов США, теряет связь. На поиски субмарины отправляют подводную лодку пятого поколения, которую возглавляет опытный 32-летний капитан.

Когда команда прибывает на место, то обнаруживает и американского противника и "Кракена" — огромного головоного моллюска. Теперь придется спасать весь мир от грозящей опасности.

Режиссером картины выступит Алексей Сидоров , известный по картинам "Т-34", "Бой с тенью", а также культовому сериалу "Бригада".

"Речь здесь идет о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ мирового океана - кракеном", — объяснил гендиректор студии Леонид Верещагин.

Все драматургические ходы, как отметил Верещагин, будут придумываться для того, что "подчеркивать работу наших моряков, которые без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг".

Создатели планируют сделать акцент на фантастических элементах, а на реалистичности происходящего. Ориентироваться будут на фильмы "72 метра" и "К-19".