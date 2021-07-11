Русские фильмы, которые стоит посмотреть

«В целом этот фильм – наше признание в любви к великой русской литературе – возлюбленной Гоголя, Грибоедова и Достоевского. Для меня очень важна тема уважения к гражданину и его ответственности перед своей страной. Наш главный герой – борется, как ему кажется, за лучшее будущее, за справедливость», — сказал режиссер фильма Алексей Герман-младший.
«Неожиданно смелая и зрелая работа, сочетающая в себе глубокое понимание психологии человека с очевидным художественным талантом автора. Необычен фильм еще и тем, что он освещает Северную Осетию, ранее не исследованную в кинематографе и до недавнего времени неизвестная земля», — объяснил продюсер Александр Роднянский.