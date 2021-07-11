Русские фильмы, которые стоит посмотреть

Несколько российских кинокартин участвуют в Каннском фестивале. "Рамблер" разбирался, какие из них стоит посмотреть.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

«Домашний арест»

«Разжми кулак»

Картина рассказывает о семье, живущей высоко в горах Северной Осетии.

«Комната 6»

Финско-германо-эстонско-российское совместное производство конца 1990-х годов. По сюжету финская девушка сбегает из Москвы в Мурманск и делит хижину с грустным русским шахтером.