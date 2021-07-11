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Побывали в Каннах: русские фильмы, которые стоит посмотреть

Диана Товсепова
1 час назад
Несколько российских кинокартин участвуют в Каннском фестивале. "Рамблер" разбирался, какие из них стоит посмотреть.
Русские фильмы, которые стоит посмотреть
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Домашний арест»

Кадр из фильма
В главных ролях картины «Домашний арест» снимались с Мераб Нендзе, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова и Александра Бортич.
«В целом этот фильм – наше признание в любви к великой русской литературе – возлюбленной Гоголя, Грибоедова и Достоевского. Для меня очень важна тема уважения к гражданину и его ответственности перед своей страной. Наш главный герой – борется, как ему кажется, за лучшее будущее, за справедливость», — сказал режиссер фильма Алексей Герман-младший.

«Разжми кулак»

Кадр из фильма
Картина рассказывает о семье, живущей высоко в горах Северной Осетии.
«Неожиданно смелая и зрелая работа, сочетающая в себе глубокое понимание психологии человека с очевидным художественным талантом автора. Необычен фильм еще и тем, что он освещает Северную Осетию, ранее не исследованную в кинематографе и до недавнего времени неизвестная земля», — объяснил продюсер Александр Роднянский.

«Комната 6»

Кадр из фильма
Финско-германо-эстонско-российское совместное производство конца 1990-х годов. По сюжету финская девушка сбегает из Москвы в Мурманск и делит хижину с грустным русским шахтером.
Фильм снимался на русском языке в Санкт-Петербурге, Москве, Мурманске, Петрозаводске и селе Теребирка, где снимали знаменитый «Левиафан» Андрея Звягинцева.
Фильмы,Анна Михалкова,Александра Бортич,Светлана Ходченкова,Александр Роднянский,Андрей Звягинцев,
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